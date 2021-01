Arrêt de travail pour risque de Covid-19 : comment ça marche ?

Depuis le 10 janvier, une personne ayant des symptômes ou étant cas contact peut s'inscrire sur le site de l'Assurance maladie pour obtenir un arrêt de travail "immédiat" indemnisé sans jour de carence. La CPME craint "un absentéisme incontrôlé".

(Photo d'illustration) ( AFP / PHILIPPE HUGUEN )

"Pour gagner en efficacité" contre le Covid-19, une personne ayant des symptômes ou étant cas contact pourra s'inscrire sur le site de l'Assurance maladie pour obtenir un arrêt de travail "immédiat" indemnisé sans jour de carence, a annoncé jeudi dernier le Premier ministre Jean Castex lors de sa conférence de presse.

Une mesure mise en place depuis le 10 janvier et qui inquiète le patronat. La Confédération des petites et moyennes entreprises a dit vendredi craindre "un absentéisme incontrôlé" . "La CPME s'inquiète des conséquences éventuelles de cette annonce qui revient à consacrer le caractère automatique de l'arrêt de travail en cas de symptômes supposés et ce, sans aucun contrôle médical ni test préalable", a-t-elle expliqué dans un communiqué.

Un test dans les deux jours

Face à ces inquiétudes, Matignon s'est voulu rassurant. Les services du Premier ministre ont précisé à l' AFP que toute personne présentant des symptômes ou étant cas contact "aurait l'obligation, pour prolonger son arrêt de travail immédiat, de faire un test". En cas de test positif, l'arrêt maladie se poursuivra et en cas de test négatif, il sera immédiatement interrompu, ont-ils ajouté.

Concrètement, les personnes présentant des symptômes du Covid-19 et qui "ne sont pas en mesure de continuer à travailler depuis leur domicile" pourront bénéficier d'un arrêt de travail indemnisé "sans délai de carence", ont précisé dans un communiqué les ministères du Travail et de la Santé. Elles devront "s'engager" à se faire tester dans les deux jours.

"La suppression du jour de carence encouragera les salariés à s'isoler plus rapidement", a expliqué dans un communiqué la ministre du Travail Elisabeth Borne. Car "la crainte d'une perte financière, surtout pour les personnes les plus précaires", constitue l'un des premiers freins à l'isolement , observe la "Sécu".

Comment se déclarer ?

Les salariés concernés doivent se déclarer eux-mêmes en ligne, sur declare.ameli.fr (ou declare.msa.fr pour les travailleurs agricoles). Ils pourront alors télécharger un justificatif à envoyer à leur employeur.

"Les médecins ne devront plus établir d'arrêt de travail pour ces patients, au risque sinon que ces derniers ne se voient appliquer un délai de carence", a précisé l'Assurance maladie, qui "assurera des contrôles réguliers pour éviter toute utilisation abusive de ce nouveau téléservice".

Quant aux personnes "cas contact", identifiées comme telles dans le cadre du "contact tracing" de l'Assurance Maladie, elles doivent continuer à utiliser le téléservice déjà en place pour cette situation (https://declare.ameli.fr/cas-contact/conditions).

Si leur test est positif et qu'elles ne peuvent pas télétravailler, "elles entreront dans le nouveau dispositif" et "bénéficieront, à compter du lendemain de la date d'obtention du résultat du test", d'un arrêt maladie sans délai de carence, a précisé la "Sécu".