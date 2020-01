Arrêt de travail en quelques clics sur Internet : l'assurance maladie annonce des actions

Un nouveau service en ligne propose des arrêts de travail de moins de trois jours pour des pathologies "simples et courantes", en quelques clics. La CPAM dénonce une "tromperie".

Une carte Vitale ( AFP / DENIS CHARLET )

Un nouveau service en ligne propose "des arrêts de travail de courte durée (3 jours max)", "sans se déplacer", "disponibles en ligne à tous les internautes qui en feront la demande". Le site "arretmaladie.fr" précise : "service rapide et sécurisé", "remboursable (sous conditions)", avec "arrêt de travail délivré en ligne en PDF". L'offre est accessible depuis ce mardi 7 janvier en France.

L'offre est vivement dénoncée par Nicolas Revel, le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie (CPAM), qui promet des actions à l'encontre du site . Un référé doit être déposé "de façon imminente" devant le tribunal pour "tromperie". "Nous allons d'abord en référé pour envoyer un signal, puis nous irons au fond, et nous utiliserons toutes les voies de droit", a précisé le patron de la Sécurité sociale aux Échos . "Nous assistons à un dévoiement de l'acte de prescription de l'arrêt de travail, qui devient un produit d'appel commercial", s'est-il insurgé. L'Ordre des médecins devrait lui aussi engager des poursuites contre cette entreprise, créée par un avocat en Allemagne en décembre 2018.

"Encadrer le remboursement des téléconsultations pour éviter les dérives"

Le service est accessible 7/7 jours, aux heures ouvrables, à 25 euros la consultation. Le site indique qu'il suffit de répondre à un questionnaire, d'attendre le "court appel vidéo" d'un médecin français pour ensuite recevoir son arrêt maladie. "À l'issue d'une téléconsultation avec un médecin français et sous réserve de pouvoir effectuer un diagnostic fiable, le patient peut obtenir un arrêt maladie de quelques jours (2 à 3 max) pour des pathologies simples et courantes : coup de froid, stress, douleurs menstruelles, gastro-entérite, etc.", précise la société, dans un communiqué de presse. Le site n'acceptant pas la carte Vitale, le patient doit avancer les frais.

Il y a "tromperie" , s'insurge Nicolas Revel. "Le site promet le remboursement des consultations alors qu'il ne respecte par le parcours du patient", explique le directeur de la CPAM. De plus, l'assuré pense que l'arrêt va être remboursé par la Sécurité sociale or les trois jours correspondent au délai de carence pendant lequel l'assurance-maladie ne verse rien. "Cet exemple nous montre que nous avons raison d'encadrer le remboursement des téléconsultations, cela évite les dérives de plates-formes commerciales", a-t-il conclu dans Le Parisien .