Arrêt de la L1: la LFP réunit son conseil d'administration à 15H00

La présidente de la Ligue de football professionnel Nathalie Boy de la Tour et le directeur général de la LFP Didier Quillot, le 11 mars 2020 à Paris ( AFP / FRANCK FIFE )

La Ligue de football professionnel (LFP) a convoqué pour jeudi après-midi (15H00) son conseil d'administration, qui doit acter l'arrêt définitif de la saison en Ligue 1 et Ligue 2, suspendue mi-mars face à la pandémie de nouveau coronavirus, a appris l'AFP de sources concordantes.

Cette réunion, après celle du bureau de la LFP dans la matinée, doit être suivie par une conférence de presse téléphonique.

Les représentants des principales familles du football professionnel français, qui se retrouvent pour la deuxième fois en trois jours, devraient en principe voter l'arrêt de la saison en cours, le scénario le plus probable après les annonces gouvernementales de ne pas autoriser la compétition avant août.

"La Ligue suit les directives gouvernementales, or le gouvernement impose l'arrêt des championnats", explique un membre du Bureau, pour qui "la saison est terminée".

"Il n'y a pas de consensus à avoir, tout a été dit par le Premier ministre", poursuit un autre membre. Edouard Philippe a en effet dit mardi que "la saison 2019-2020 de sports professionnels ne pourra pas reprendre" en raison des risques sanitaires liés au coronavirus.

Le conseil d'administration doit également choisir une date pour l'Assemblée générale, attendue pour trancher les modalités de classement, une question épineuse sur laquelle s'écharpent plusieurs dirigeants de clubs.

Une proposition a été arrêtée par le Bureau pour arrêter les modalités du classement de la L1 (champion, relégations) et sera soumise au Conseil d'administration, explique-t-on de source proche du dossier, mais "le Conseil d'administration, c'est 25 personnes et tout peut être amendé".

Selon plusieurs médias, le système privilégié pourrait impliquer un calcul du classement selon un quotient "nombre de points par matches disputés" qui sacrerait donc logiquement le Paris SG champion de France pour la 9e fois.

Cette proposition, si elle était retenue, ferait des heureux, comme Marseille et Rennes, qualifiés ainsi pour la Ligue des champions, et des perdants, comme Lyon, potentiellement relégué à la 7e place et privé, en l'état, d'une qualification européenne pour la première fois depuis plus de 20 ans.

Toulouse et Amiens seraient pour leur part relégués, et Lorient et Lens promus de L2, ce qui annonce peut-être une vague de litiges devant la justice sportive et administrative.

Mais selon une source proche du dossier, les qualifications en Ligue Europa des éventuels 5e et 6e du classement ne pourront être entérinées: "Les finales de Coupes peuvent se dérouler début août si les conditions sanitaires le permettent", explique-t-on. Ce qui laisse une chance à Lyon et Saint-Etienne, respectivement finalistes de la Coupe de la Ligue et de la Coupe de France, d'espérer.

