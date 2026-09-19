Aron Dønnum va retrouver les terrains
En espérant que ça lui donne un peu de baume au cœur. Absent des terrains depuis le début de la saison après le décès tragique de sa mère, Aron Dønnum figure dans le groupe du Téfécé pour la réception du Havre , ce samedi soir. Récemment, le Norvégien confiait que sa vie avait « changé à jamais » après cette disparition, sans cacher son immense tristesse dans un long message poignant.
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