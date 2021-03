Arnaud Montebourg et les Insoumis s'écharpent sur le nucléaire

Le chantre du "Made in France" a apporté mardi soir sur Twitter son soutien à la CGT Fessenheim, qui s'insurgeait des propos de Jean-Luc Mélenchon contre le nucléaire, provoquant de nombreuses réactions chez les Insoumis.

Arnaud Montebourg, le 2 octobre 2017 à Grenoble. ( AFP / JEFF PACHOUD )

Le mois dernier, Jean-Luc Mélenchon , candidat déclaré à la présidentielle 2022, se disait "disponible pour échanger avec tout le monde", expliquant avoir "parlé de stratégie avec Arnaud Montebourg". Mais visiblement, la sortie du nucléaire n'est pas un de leurs points communs.

Invité lundi 15 mars de France Inter , le chef de file des Insoumis a prôné une écologie de rupture, estimant que l'engagement du gouvernement de réduire la part du nucléaire de 75 à 50% d'ici 2035 n'était pas assez rapide. "Je n'aime pas jouer l'affolement, mais nous sommes le seul pays au monde qui a une centrale nucléaire en amont du fleuve qui dessert la capitale ! Nos centrales sont concentrées dans des régions où il y a une industrie chimique et autre extrêmement importante. Un accident, et c'est fini. Or nous allons à l'accident pour plein de raisons ! Donc je dis : on renouvelle tout" , a-t-il plaidé. "Nous pouvons utiliser le thermique, l'hydrolien... En plus de tout ce qui relève de la sobriété, donc la diminution de la quantité d'énergie que nous consommons", a-t-il insisté.

Une sortie qui a provoqué la colère de la CGT de l'ancienne centrale nucléaire de Fessenheim, définitivement fermée en juin 2020. "Remplacer le nucléaire par le thermique. Vous êtes une catastrophe naturelle Jean-Luc Mélenchon . Si on a le temps on passera couper votre compteur", a tweeté le syndicat.

Une attaque relayée et soutenue par Arnaud Montebourg. "Merci à la CGT ! Nous avons fermé la centrale nucléaire de Fessenheim pour acheter de l'électricité aux centrales à charbon allemandes. L'urgence c'est l'extinction du charbon et pétrole pour diminuer les émissions européennes de CO2. Et nous avons besoin du nucléaire pour cela", a posté sur Twitter mardi soir l'ancien ministre de l'Economie.

"Buzz" et "Fake news"

Ce qui n'a pas manqué de faire réagir les proches de Jean-Luc Mélenchon. Le député LFI Bastien Lachaud a notamment accusé le défenseur du "Made in France" de "reprendre les fake news du lobby pronucléaire et de s'en prendre à Jean-Luc Mélenchon" . "Quiconque a travaillé sérieusement sur la transition écologique sait qu'il raconte n'importe quoi. Mais peu lui importe, il veut juste faire le buzz. Pathétique. La France mérite mieux que ça", a-t-il dénoncé.

Toujours sur Twitter, l'eurodéputé insoumis Manuel Bompard a expliqué qu'il était "faux de prétendre que Fessenheim a été remplacée par des centrales à charbon." "Arnaud Montebourg remercie un syndicat de menacer de couper Jean-Luc Mélenchon parce qu'il défend la sortie planifiée nucléaire ?!", s'est également agacé l'élu du Nord Adrien Quatennens. "Que la France marche aux avants-postes de la planification écologique n'intéresse pas le chantre du Made in France. Bientôt l'alliance avec Xavier Bertrand (président de la région des Hauts-de-France, ndlr) ?", a poursuivi le numéro 2 de la France insoumise.

Jean-Luc Mélenchon s'est quand à lui contenter de retweeter le message de la conseillère écologie de LFI, Manon Dervin, estimant qu'Arnaud Montebourg colportait "les pires fake-news du lobby nucléaire."