Arnaud Lécuyer : "Dans le vestiaire, j'essaie de ne pas être le maire"

Alors qu'en mars, les Français éliront leur maire, à Saint-Pôtan, dans les Côtes-d'Armor, Arnaud Lécuyer briguera un second mandat à seulement 34 ans. Également président de Dinan-Agglomération depuis 2017, il ne reste pas moins un membre actif du club de la commune. Licencié depuis ses six ans à l'AS Saint-Pôtan, le maire socialiste est un milieu gauche besogneux. Entretien gauche caviar.

"Mon père était plutôt un très bon joueur apparemment. Mais ce n'était pas génétique."

Je suis supporter de l'En Avant Guingamp bien sûr. Pourquoi ? Par la proximité et parce que Lionel Rouxel, qui est de Saint-Pôtan, a fait les beaux jours de l'En Avant avec Stéphane Guivarc'h notamment. Aujourd'hui il est sélectionneur de l'équipe de France des moins de 19 ans.Ouais, tout petit, j'ai connu la butte de terre sur Roudourou. C'était peut-être dix ou quinze francs la place à l'époque. Je me souviens surtout de l'année où Auxerre vient gagner le titre. C'était en 1996, avec Guivarc'h et Charbonnier en face. J'essaie encore d'y aller le plus souvent aujourd'hui, et j'étais abonné à une époque, mais plus maintenant même si je suis "kalon". Je suis allé voir les premiers matchs cette saison, dont le tout premier contre Grenoble. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu ça : une première très emballante et derrière, une deuxième mi-temps un peu minable où on finit par un 3-3 alors qu'on menait 2-0.Oui. D'autant plus que Patrice Lair a joué une ou deux saisons avec mon père à ses débuts, à la fin des années 70, quand il jouait à Plancoët. Ils étaient à l'époque en DH, et mon père était arrière gauche.Je l'ai jamais vu jouer, j'étais trop petit, et il a arrêté assez rapidement. Mais les gens me disent qu'il aurait pu avoir une carrière un peu plus haute. Il avait un petit gabarit, à la Giresse. C'était plutôt un très bon joueur apparemment. Lire la suite de l'article sur SoFoot.com