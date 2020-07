Arnaud Kalimuendo, c'est quali

Buteur lors du premier match de reprise du Paris Saint-Germain face au Havre (9-0) et auteur d'une performance intéressante contre Waasland-Beveren (7-0), Arnaud Kalimuendo (18 ans) a confirmé qu'il était prêt pour le haut niveau. Après avoir franchi toutes les étapes précédentes avec brio et avec le sourire.

Kali mucho

"Pour son âge il est assez pluriel dans la mesure où il est capable aussi bien de participer au jeu de l'attaque que de terminer les actions." Jean-Claude Giuntini

Existe-t-il plus grosse humiliation pour un joueur de football que d'être remplacé par son coach 30 minutes après son entrée en jeu ? Pas sûr. Pourtant, lorsque cette mésaventure est arrivée au jeune attaquant du Paris Saint-Germain Arnaud Kalimuendo, lors de la large victoire du Paris Saint-Germain au stade Océane face au Havre (9-0), ce dernier a arboré un grand sourire au moment de céder sa place à Kays Ruiz et de checker ses désormais coéquipiers à plein temps Mbappé et Icardi bien calés sur le banc. Il faut dire que le natif de Suresnes a réussi son après-midi en coupant un centre de Pablo Sarabia pour inscrire son premier but avec les pros. Avant de renvoyer l'ascenseur à l'Espagnol quelques minutes plus tard. Une étape de plus dans la progression du buteur de 18 ans qui a tendance à toutes les brûler depuis son arrivée au club à 11 ans.C'est au FC Saint-Cloud que le petit Arnaud Kalimuendo tape dans un ballon de foot pour la première fois. C'est aussi là-bas qu'il commence à se faire une réputation dans la région parisienne. Éducateur du jeune prodige, Michel Masson a alors décidé de prendre en main son joyau :(Athletic Club de Boulogne-Billancourt)Au PSG, Arnaud Kalimuendo n'a pas attendu longtemps pour se faire un nom au sein de cette fameuse génération dorée 2002.(Kouassi)(Aouchiche)(Ruiz), rejoue aujourd'hui Laurent Huard qui a eu sous ses ordres Kalimuendo en U16 et U17.