Arnaud Donckele nommé chef de l'année par le Gault et Millau

Pour désigner le chef de l'année 2019, le Gault et Millau déroge avec sa pratique habituelle de promouvoir un jeune talent plein de potentiel. Pour le lancement de sa 50e édition, lundi au Moulin Rouge, le deuxième grand guide gastronomique français a distingué le chef du restaurant La Vague d'or à Saint-Tropez (Var), Arnaud Donckele. Ce Rouennais d'origine belge, âgé de 42 ans, est déjà couronné de trois étoiles du Michelin et cuisine pour les chefs d'Etat lors de sommets en France.« Il est hyper connu et on s'est posé la question », a reconnu le président du guide Jacques Bally, dont c'est la première édition après le rachat de Gault et Millau par un investisseur russe. « Cette année, c'est Arnaud Donckele bien qu'il soit déjà bien installé. On doit encore plus valoriser ce talent, cette humilité, cette extraordinaire poésie de l'assiette », a-t-il justifié.« Dans le monde de la cuisine, a-t-il encore expliqué, on va trouver plein de formats - les orthodoxes, les rigoureux, les précis, les hyper-créatifs - et puis il y a ce que j'appelle la poésie. Chez Arnaud Donckele, on est dans l'essence même du goût auquel tout le monde adhère ».Une cuisine «complexe »L'intéressé qualifie lui-même sa cuisine de « complexe », mais faite pour plaire à tout le monde. Il compare le principe de la conception de ses plats à un pot-au-feu où de nombreux ingrédients sont cuits les uns avec les autres pour la « quintessence du goût d'ensemble » mais où l'on retrouve toutefois la saveur non dénaturée de chaque élément.Son plat culte est « le Chopin de liche façon Victor Petit », né d'une rencontre avec un pêcheur qui lui a fait goûter ce poisson dans un sandwich. Arnaud Donckele l'a sublimé en s'inspirant d'une salade inventée par un journaliste et critique gastronomique d'avant-guerre. Les sauces sont un élément fort de son identité culinaire, au point qu'elles vont définir ...