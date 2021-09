Armes de chasse: procédure de sauvegarde pour le fabricant Verney-Carron

Verney-Carron, la principale et plus ancienne manufacture française d'armes de chasse, a été placée en procédure de sauvegarde mercredi par le tribunal de commerce de Saint-Etienne, a-t-on appris auprès de ce dernier et de la direction de l'entreprise.

L'entreprise stéphanoise, qui a fêté l'an dernier son 200ème anniversaire, a indiqué que ses exportations se sont effondrées sur son dernier exercice (clos fin février 2021) "passant de 5 millions d'euros environ à un peu moins d'1 million", tandis que les ventes en France ont été "stables".

Le chiffre d'affaires de Verney-Carron SA, qui compte 77 salariés, s'est établi à près de 9,3 millions d'euros, avec une perte nette de plus de 1,8 million.

La PME familiale, cotée sur Euronext Access, a expliqué que "le marché de la chasse a également particulièrement souffert en France depuis mars 2020 en raison des périodes de fermetures des commerces non essentiels impactant les armuriers et vendeurs d'articles de chasse", et à cause d'un arrêt de la chasse pendant le confinement.

Dans un communiqué, le président du directoire, Jean Verney-Carron, représentant de la sixième génération, a ajouté que l'entreprise, qui a "redimensionné rapidement et efficacement (ses) opérations industrielles en 2020 (...)", n'envisageait "aucune restructuration sociale".

Son activité sécurité est quant à elle affectée ces dernières années par la perte du marché du ministère de l'Intérieur pour les flash-ball, dont elle est le fabricant. Ce dernier l'a remplacé par le lanceur de balles de défense suisse LBD 40.

