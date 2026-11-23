Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian a rendu public lundi un projet de nouvelle Constitution, un texte expurgé d'une référence au Haut-Karabakh que rejetait l'Azerbaïdjan et dont l'adoption pourrait aider à la ratification d'un traité de paix entre Erevan et Bakou.

L e chef de la diplomatie azerbaïdjanaise s'est félicité de l'initiative, estimant devant des journalistes qu'"aucun autre obstacle" ne s'opposait à la signature d'un traité de paix.

En conflit depuis plus de trente ans sur la question du Haut-Karabakh, une enclave séparatiste à majorité arménienne en territoire azerbaïdjanais reprise en septembre 2023 par les forces de Bakou, l'Arménie et l'Azerbaïdjan ont scellé en août 2025 un accord de paix préliminaire sous l'égide des Etats-Unis.

Il prévoit notamment la reconnaissance mutuelle des frontières issues de l'Union soviétique.

La signature de l'accord reste suspendue à une exigence du président azerbaïdjanais Ilham Aliev : le retrait dans le préambule de la Constitution arménienne du passage appelant à la réunification de l'Arménie et du Haut-Karabakh.

Le préambule du projet de nouvelle Constitution ne contient plus cette mention.

"Nous, peuple de la République d’Arménie, (...) guidés par la mission de construire, sur notre territoire internationalement reconnu, un État indépendant, pacifique, sûr et prospère, et par notre engagement à transmettre cet État de génération en génération, adoptons la Constitution de la République d’Arménie", peut-on lire notamment dans le texte publié sur internet.

PACHINIAN EN MINORITÉ À L'ASSEMBLÉE

Un référendum constitutionnel est désormais nécessaire pour l'adoption de la nouvelle loi fondamentale, mais il requiert qu'au moins 70 députés votent en sa faveur. Or le parti de Nikol Pachinian, Contrat civil, ne dispose pas de majorité à l'Assemblée nationale depuis les élections législatives du 7 juin.

Le chef du gouvernement, accusé de brader les intérêts du pays, a besoin des voix d'au moins six députés de l'opposition pour faire adopter le texte - un soutien loin d'être acquis à ce stade.

" J'engage mon entière crédibilité, politique, humaine et morale, sur ce sujet et je dis qu'après l'adoption de la nouvelle Constitution, nous signerons et ratifierons non seulement un accord de paix avec l'Azerbaïdjan, mais nous aurons aussi une paix institutionnelle durable et irréversible", a déclaré Nikol Pachinian lors d'une allocution à la nation rapportée par l'agence de presse Armenpress.

Le chef du gouvernement arménien, au pouvoir depuis 2018, a déclaré qu'il démissionnerait si la nouvelle Constitution, soumise également à un débat public, était rejetée par référendum.

"Une seule question importe pour l'Azerbaïdjan : la Constitution actuelle contient des revendications territoriales contre l'Azerbaïdjan, et notre seule préoccupation est que la nouvelle Constitution ne contienne pas de telles revendications", a réagi le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Jeyhoun Bayramov, devant la presse à Bakou.

"A en juger par ce qui a été rendu public, rien de tel n'apparaît dans le nouveau texte."

(Reportage Lucy Papachristou, version française Sophie Louet, édité par Benoit Van Overstraeten)