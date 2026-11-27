Les tensions entre l'Arménie et la Russie montent depuis qu'Erevan a pris un tournant pro-occidental.

Nikol Pachinian et Vladimir Poutine à Erevan, en Arménie le 27 décembre 2018. ( POOL / ALEXANDER NEMENOV )

L'Arménie ne peut pas rester assise "entre deux chaises", a tranché vendredi 27 novembre le Kremlin, qui a exigé d'Erevan qu'elle fasse un "choix" entre ses aspirations européennes et sa participation à une alliance économique menée par la Russie, avant une visite à Moscou du Premier ministre arménien, Nikol Pachinian.

"La partie arménienne doit faire son choix", a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, cité par les agences de presse russes, en estimant que cette question va dominer l'agenda de la rencontre prévue le 3 décembre entre Nikol Pachinian et le président russe Vladimir Poutine. "La volonté d'être assis entre deux chaises sur le plan économique doit être soit confirmée à un moment donné, soit démentie par un choix" entre l'UE et l'Union économique eurasienne (UEE) dirigée par Moscou , a-t-il insisté.

Cette déclaration intervient dans un contexte de tensions de plus en plus fortes entre la Russie et l'Arménie, liées au tournant pro-occidental d'Erevan. Début novembre, Nikol Pachinian avait indiqué que l'Arménie prévoyait de déposer officiellement sa candidature à l'adhésion à l'UE d'ici 2028.

Quid de la base de Gyumri ?

La Russie a mis en garde cette ancienne république soviétique du Caucase contre toute adhésion à l'UE alors que l'Arménie est déjà membre de l'UEE. Le Kremlin a répété à plusieurs reprises que l'adhésion à l'UE, tout en restant à l'UEE, ne serait pas possible.

Selon Dmitri Peskov, le sort de la base militaire russe en Arménie -symbole majeur de l'influence militaire de la Russie dans le Caucase du Sud- sera également évoqué lors des pourparlers entre Poutine et Pachinian.

Située à Gyumri (nord-ouest), près de la frontière arménienne avec la Turquie, cette base "constitue un élément important de la sécurité et de la stabilité dans la région", a estimé Dmitri Peskov.

En septembre, Vladimir Poutine avait déclaré que Moscou était prête à retirer "dès demain" cette base -qu'elle a le droit d'exploiter jusqu'en 2044- si l'Arménie décidait qu'elle n'avait plus besoin d'une présence militaire russe.

Les relations entre Moscou et Erevan se sont nettement détériorées depuis la défaite militaire de l'Arménie face à l'Azerbaïdjan en 2020 , puis la reprise totale de l'enclave disputée du Karabakh par Bakou en 2023. Accusant son allié russe de ne pas l'avoir suffisamment protégée, l'Arménie se tourne depuis vers les Occidentaux.