Armement : pour faire jeu égal avec la France, l'Allemagne va racheter 50% de KNDS

Des blindés fabriqués par KNDS, à Munich, en avril 2026 (illustration) ( AFP / MICHAELA STACHE )

L'Allemagne et la France souhaitent rassurer sur leur bonne coopération militaire après l'échec du programme d'avion du futur Scaf, enterré par les dissensions entre industriels.

Objectif pour Berlin : être "sur un pied d'égalité" avec la France. L'Allemagne va acquérir 50 % des parts du groupe franco-allemand d'armement KNDS pour un montant de 6,64 milliards d'euros, selon une source parlementaire à l'AFP ce mardi 10 novembre. Le projet d'introduction en Bourse avait été, quant à lui, repoussé sine die. La décision officielle sur le prix d'achat sera prise jeudi lors d'une séance à la commission parlementaire du budget, a fait savoir cette même source, confirmant une information de l'hebdomadaire allemand Der Spiegel.

La semaine dernière, une source gouvernementale avait rapporté à l'AFP un "accord de principe" avec la famille allemande Bode-Wegmann, qui détient actuellement la moitié du capital du fabricant de chars, pour un rachat de ses parts. Berlin veut se placer "sur un pied d'égalité avec la France", qui détient l'autre moitié de KNDS, avait-elle ajouté.

KNDS, un des acteurs clé de l'industrie européenne de défense terrestre face à la concurrence américaine

Créé en 2015 par la fusion du français Nexter, alors détenu par l'État français, et de l'allemand KMW, propriété de la famille Bode-Wegmann, KNDS est l'un des acteurs clé de l'industrie européenne de défense terrestre face à la concurrence américaine. Le projet initial, annoncé en juin, était d'introduire 20 % du capital de KNDS en Bourse et de partager les 80 % restants entre Berlin et Paris. Mais ce projet a été repoussé sine die en raison de la frilosité actuelle des investisseurs pour le secteur de la défense. Selon le Spiegel, la valorisation de KNDS avait été estimée à 11,2 milliards d'euros lors de la préparation de son entrée en Bourse, et Berlin a décidé d'offrir un milliard supplémentaire à la famille en prévision des bénéfices annuels du groupe, d'où le montant final de 6,6 milliards.

KNDS fournit aux armées des chars de combat, des véhicules blindés de transport de troupes, des canons Caesar, très prisés en Ukraine ainsi que des ponts portables et des véhicules robotisés. Berlin et Paris souhaitent rassurer sur leur bonne coopération militaire après l'échec du programme d'avion du futur Scaf, enterré par les dissensions entre industriels. La gauche radicale allemande Die Linke a critiqué ce mardi la transaction, accusant le gouvernement de vouloir à l'inverse tailler dans les dépenses de santé et empêcher la nationalisation des logements des grands groupes immobiliers à Berlin.