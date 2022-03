Armement : l'Europe, nouveau "point chaud" des importations

L'Asie-Océanie est toutefois restée la principale zone d'importation lors des cinq dernières années, avec 43% des transferts d'armes mondiaux

Le missile anti-tank FGM-148 Javelin, de fabrication américaine, est utilisé dans la guerre en Ukraine (illustration) ( Ukrainian Defence ministry press / HANDOUT )

L'Europe a affiché la plus forte croissance des importations d'armes lors des cinq dernières années et la tendance va fortement s'accélérer avec les annonces de réarmement face à la nouvelle menace russe, selon un rapport publié lundi 14 mars..

Lors de la période 2017-2021, le commerce mondial d'armement a reculé de 4,6% par rapport aux cinq années précédentes, mais a bondi de 19% sur le continent européen, selon cette étude de référence de l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (Sipri).

"L'Europe est le nouveau point chaud", souligne Siemon Wezeman, coauteur de ce rapport annuel depuis plus de trois décennies. "Nous avons besoin de beaucoup de nouvelles armes et une bonne partie viendra des importations", principalement intraeuropéennes et américaines, observe le chercheur dans un entretien à l'AFP.

Un "marché" à 100 milliards par an

L'Allemagne notamment a déjà annoncé des plans massifs d'investissement militaire. Déjà portée par la montée des tensions avec la Russie depuis 2014, la part de l'Europe dans le commerce mondial est passée de 10 à 13% lors des cinq dernières années et cette part va encore augmenter de façon "substantielle", selon Siemon Wezeman.

S'il est difficile à chiffrer du fait de l'opacité de nombreux contrats, le commerce mondial d'armement avoisine les 100 milliards de dollars annuels, selon les experts. Selon le Sipri, l'Asie-Océanie est restée la principale zone d'importation lors des cinq dernières années, avec 43% des transferts d'armes mondiaux et six des plus grands importateurs (Inde, Australie, Chine, Corée du Sud, Pakistan et Japon).

Carte montrant les dix plus gros exportateurs et importateurs d'armes entre 2017 et 2021, selon une analyse du Sipri ( AFP / )

Le commerce d'armement vers la zone la plus peuplée du monde a toutefois décliné d'environ 5% ces cinq dernières années. Au Moyen-Orient, deuxième marché avec 32% du commerce mondial, la progression a été faible (+3%), tirée notamment par les investissements du Qatar face aux tensions avec ses voisins du Golfe.

Les Amériques et l'Afrique ont elles vu leurs parts décliner fortement, tombant à environ 6% respectivement.

Dans le top 5 mondial des exportateurs d'armement, les Etats-Unis - de loin numéro un mondial des exportations - et la France, numéro 3, ont vu leur part nettement progresser ces cinq dernières années, passant respectivement de 32 à 39% et d'environ 6% à 11%.

La Russie occupe toujours le deuxième rang des exportateurs, mais sa part a chuté à 19% lors des cinq dernières années, et ce déclin devrait se poursuivre avec l'effet des sanctions et l'isolement accru de Moscou, selon le Sipri.