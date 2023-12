information fournie par So Foot • 01/12/2023 à 20:45

Armand Beadum : « Avec 32 buts, il y a des chances que mes statistiques soient observées »

Kane, Mbappé, Haaland et Guirassy peuvent aller se rhabiller : le meilleur buteur de la saison est un Tchadien de 27 ans et joue dans le club de Thimphu City FC, au Bhoutan, le pays du Bonheur national brut. Armand Beadum a en effet inscrit 32 buts avant le dernier match de la saison, lundi face à Paro.

Vous avez signé à Thimphu City FC en juin dernier, et vous en êtes à 32 buts en 17 matchs, sur les 59 inscrits par votre équipe, avant la dernière rencontre de Premier League face à Ugyen Academy, lundi. Vos statistiques ne sont pas communes. Vous avez marqué plus que Mbappé, Kane et d’autres…

Oui, enfin, il faut relativiser, car c’est difficile de comparer. J’espère conserver cette première place au classement des buteurs de la Premier League bhoutanaise. Derrière moi, il y a un Japonais (Kazuo Homma) qui joue à Paro, le club champion. Il en est à 28 buts, normalement, ça devrait aller. Je suis très content d’avoir marqué autant. Cela n’a pas été suffisant pour que Thimphu City soit leader, mais personnellement, je suis très content de mon bilan, pour ma première saison au Bhoutan. Je joue dans une équipe qui pratique un jeu offensif. J’ai marqué presque à tous les matchs, je vais essayer de bien finir le championnat.…

Photos : Thimphu City FC

Propos recueillis par Alexis Billebault pour SOFOOT.com