Arjen Robben raconte sa vie d’entraîneur amateur

Mettre en veille Arjen Robot.

Retraité depuis 2021 et une dernière expérience à Groningue, Arjen Robben a vite enchaîné avec le métier d’entraîneur. Coach des U15 du club de Be Quick 1887, où évolue notamment son fils, le Néerlandais a déjà pu remporter un premier titre l’an dernier avec ses jeunes. Malgré son expérience et une certaine motivation, le néophyte de 39 ans décrit l’envers de cette adaptation aux allures simples : « Il m’a fallu assimiler le fait que d’autres personnes voient le football d’une manière différente. […] C’est un club amateur, avec tout ce que cela implique d’improvisation, et j’ai vraiment mis du temps à m’adapter à ce mode de vie. Quand tu as été habitué à un certain cadre professionnel durant tant d’années, c’est assez particulier de tout reprendre à zéro », a-t-il déclaré dans les colonnes de Kicker .…

MLM pour SOFOOT.com