Aritz Aduriz : "J'ai hâte de commencer le reste de ma vie"

Une page se tourne : auteur de plusieurs golazos avec l'Athletic Bilbao, Aritz Aduriz a décidé de raccrocher définitivement les crampons, à 39 ans, sans même attendre de disputer la finale de la Coupe du Roi contre la Real Sociedad. Rencontre avec un monument de la Liga pressé de voir ce qui se cache vraiment derrière le concept de "petite mort".

Aduriz met un terme à sa carrière

Ça, on ne le saura jamais. Mes parents, qui étaient moniteurs de ski, m'ont toujours dit que je me débrouillais plutôt bien. À 12 ans, j'ai même été vice-champion d'Espagne de ski de fond. J'ai toujours aimé la montagne. Quand j'étais petit, on allait souvent se balader en famille dans les Pyrénées. On faisait du trek, du ski... Néanmoins, j'ai toujours été obnubilé par le football. J'ai toujours pris plus de plaisir avec un ballon dans les pieds. Au fil du temps, le football a même dévoré toutes mes autres passions. En devenant pro, je n'ai pas souvent eu l'occasion de rechausser mes skis. Ma planche de surf, pareil, ça fait des années que je ne suis pas monté dessus. Ce sont des sports extrêmes incompatibles avec un statut de footballeur professionnel. Du coup, je me suis mis au golf : je ne suis pas très bon, mais ça fait beaucoup de bien au mental. La concentration et le calme qu'exige la petite balle blanche m'ont permis d'oublier celle que je voyais tous les jours.Quand tu viens de Saint-Sébastien et que tu es en club, les premiers vrais matchs que tu disputes, c'est sur cette plage. Quand la marée est basse, la plage devient énorme et le sable très dur. C'est l'endroit idéal pour taper dans un ballon et se mesurer aux autres. Je me souviens que la première équipe qui arrivait le matin devait installer les cages et marquer les lignes pour toutes celles qui joueraient derrière elle. L'équipe qui jouait en dernier était, elle, chargée de tout démonter. En partant, il fallait laisser la plage telle que nous l'avions trouvée à notre arrivée. C'était un système plutôt sympa. À cet âge-là, le football c'est merveilleux. Je fais partie d'une Lire la suite de l'article sur SoFoot.com