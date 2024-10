Ariège: des agriculteurs mécontents rendent 200 panneaux retirés

Un agriculteur passe devant des panneaux de signalisation déposés devant la préfecture de l'Ariège, à Foix, le 21 octobre 2024 lors d'une action d'agriculteurs mécontents ( AFP / Matthieu RONDEL )

Quelque 200 agriculteurs ont déposé lundi soir devant la préfecture de l'Ariège autant de panneaux de signalisation qu'ils avaient retirés la semaine dernière pour demander à l'Etat des mesures "concrètes et durables" en leur faveur, a constaté une correspondante de l'AFP.

"Pas de pays sans paysan" et "Paysan, ma passion, mais quelle déception", pouvait-on lire sur des banderoles déployées par les manifestants qui ont accroché ces panneaux de sortie d'agglomération à la grille de la préfecture, répondant à l'appel des Jeunes agriculteurs (JA) et de la FDSEA 09.

"On travaille 70-80 heures par semaine et on ne se sort pas un Smic", a regretté Sébastien Durand (FDSEA), au cours de la manifestation, qui a eu lieu dans le calme, en présence du préfet de l'Ariège.

"Dix mois après, le compte n'y est pas", a-t-il ajouté, faisant allusion aux mesures annoncées par le gouvernement pour répondre à la mobilisation des agriculteurs lancée en début d'année.

Les actions des agriculteurs se multiplient en Occitanie, d'où était parti le mouvement de contestation l'hiver dernier.

Dans la nuit de vendredi à samedi dans le Gers, une soixantaine d'agriculteurs ont déversé de la laine de mouton, des bottes de foin et de la paille devant plusieurs bâtiments de l'Etat à Auch, à l'appel de la Coordination rurale.

De leur côté, la FNSEA et les Jeunes agriculteurs réalisent des actions de démontage des panneaux d'entrée et de sortie des communes dans plusieurs départements.