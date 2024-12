Arianespace: départ du patron Stéphane Israël, remplacé par David Cavaillolès

Stéphane Israël, patron d'Arianespace ayant joué un rôle central dans le développement de la fusée Ariane 6 garantissant l'accès de l'Europe à l'espace, va quitter ses fonctions et sera remplacé en janvier par David Cavaillolès, a annoncé jeudi le groupe français.

Stephane Israel, le 26 mars 2024, en Guyane ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Stéphane Israël, 53 ans, qui a a son actif le succès du vol inaugural d'Ariane 6 en juillet, souhaite quitter le groupe le 31 décembre pour "se consacrer à un nouveau projet professionnel", indiquent dans un communiqué Arianespace et ArianeGroup.

Son successeur David Cavaillolès, un polytechnicien de 36 ans, a notamment été conseiller ministériel en charge de la politique spatiale française de 2017 à 2019, précisent-ils.

Ce remaniement surprise est annoncé alors que la deuxième mission d'Ariane 6, qui sera son premier vol "opérationnel" avec le satellite d'observation militaire français CSO-3, initialement prévu en décembre, aura lieu à partir de la mi-février.

Stéphane Israël "a marqué l'histoire d'Arianespace à travers des étapes décisives, depuis l’apogée d’Ariane 5 jusqu’au vol inaugural d’Ariane 6 (...). Son bilan témoigne de sa vision stratégique et de sa capacité opérationnelle à porter l'excellence d’Ariane sur la scène mondiale", a déclaré Martin Sion, président exécutif d’ArianeGroup dont Arianespace est devenu filiale en 2017.

Ariane 6, avec la petite fusée Vega C, sont aujourd'hui les deux lanceurs, complémentaires, disponibles pour les puissances publiques européennes.

Dans l'attente d'Ariane 6, l'Europe avait été privée pendant un an d'accès à l'espace alors que les Soyouz n'étaient plus utilisés après l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022.

Après avoir consolidé la gamme de lanceurs Ariane 5, Vega et Soyouz, et soutenu le développement des lanceurs de nouvelle génération, Ariane 6 et Vega C, Stéphane Israël a réorienté l’offre d'Arianespace en passant des lancements doubles de satellites géostationnaires à des solutions adaptées aux grandes constellations en orbite basse et à la diversité croissante des satellites.

Ces initiatives ont permis d’atteindre en 2021 une cadence record de 15 lancements, et de constituer un carnet de commandes de 30 lancements pour Ariane 6 et de 15 autres pour Vega C, souligne ArianeGroup.

Stéphane Israël aura supervisé depuis avril 2013 108 lancements, dont, récemment, des missions emblématiques comme celles du télescope James Webb de la NASA et de la sonde Juice de l’ESA.

Après le premier vol réussi d’Ariane 6 et le succès du retour en vol de Vega C en décembre, "je suis heureux de laisser à mon successeur une entreprise qui peut s’appuyer sur un solide carnet de commandes pour multiplier les lancements à partir de 2025, et qui saura saisir avec Ariane 6 les opportunités d’un marché dynamique en pleine mutation", a souligné Stéphane Israël cité dans le communiqué.