Ariane 6: accord franco-allemand sur la politique spatiale et les lanceurs

La France et l'Allemagne ont signé mercredi un accord sur la politique spatiale et les micro-lanceurs, qui "va donner à Ariane 6 un avenir institutionnel et commercial", a annoncé le ministre de l'Economie français Bruno Le Maire.

Paris et Berlin, principaux contributeurs de l'Agence spatiale européenne (ESA), ont ainsi "convenu d'assurer l'avenir de ce grand projet européen par un financement complémentaire", a souligné de son côté son homologue Peter Altmaier, lors d'une conférence de presse communes des deux ministres à Paris.

Bruno Le Maire a qualifié cette accord d'"aboutissement majeur" dans le travail effectué par les deux capitales depuis l'impulsion donnée à l'été 2020 par la rencontre entre le président de la République Emmanuel Macron et la chancelière Angela Merkel.

Fin octobre, l'Agence spatiale européenne (ESA) avait annoncé un nouveau report, au deuxième trimestre de 2022, du tir inaugural de la fusée Ariane 6, à cause de difficultés techniques, aggravées par les conséquences de la crise du Covid-19.

L'accord va désormais être discuté "dans les prochaines semaines" avec les partenaires européens des deux capitales au sein de l'ESA, et en particulier l'Italie.

"Il va ouvrir des perspectives commerciales pour Ariane 6", a expliqué le ministre, et garantit "la coopération sur les micro-lanceurs".

"Cet accord affirme la préférence européenne en matière de lancement de satellites, et il évite une guerre des lanceurs lourds entre les nations européennes. Je considère donc que c'est un excellent accord (...) qui nous fait progresser sur la voie de l'indépendance stratégique en matière spatiale", a-t-il ajouté.

De son côté Peter Altmaier a souligné l'intérêt grandissant pour l'espace et les différents acteurs en place: Chinois, Américains mais aussi privés avec le Falcon X d'Elon Musk.

"Les micro-lanceurs ont un grand avenir devant eux", a insisté le ministre allemand.

L'explosion du marché des petits satellites a entraîné un fourmillement de projets de petites fusées pour les mettre en orbite. En Europe, l'italien Avio et l'allemand OHB, qui participent tous deux à la fusée européenne Ariane, ont chacun leur projet de petit lanceur: une version légère de la fusée Vega et la Rocket Factory Augsburg (RFA).