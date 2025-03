Argentine: le sac à dos d'un alpiniste décédé il y a 40 ans libéré des glaces par ses filles

Azul Vieiro, l'une des deux filles de l'alpiniste Guillermo Vieiro décédé en 1985, tient le sac à dos retrouvé de leur père, le 28 février 2025 à Mendoza, en Argentine ( AFP / Andres Larrovere )

Deux filles d'un alpiniste argentin décédé il y a 40 ans sur les pentes d'un volcan ont récupéré son sac à dos jusqu'ici prisonnier des glaces et des rouleaux de film Super 8 qui leur ont permis d'en savoir plus sur les derniers instants de leur père, ont-elle raconté à l'AFP.

Guillermo Vieiro avait 44 ans lors de sa mort en 1985 en descendant les pentes enneigées du volcan argentin Tupungato, haut de plus de 6.500 mètres à la frontière chilienne.

Son corps et celui de son accompagnateur avaient été récupérés, mais pas toutes leurs affaires.

L'année dernière, l'alpiniste Gabriela Cavallaro a repéré un sac à dos prisonnier des glaces dont elle n'a pu extraire qu'une caméra Super 8 et un piolet.

L'identifiant comme ayant appartenu à Guillermo Vieiro, elle a alors contacté les filles de l'alpiniste, connu pour avoir notamment gravi à plusieurs reprises les pentes de l'Aconcagua, point culminant de la cordillère des Andes, à 6.962 mètres.

Photo non datée, publiée le 28 février 2025 par les familles Vieiro et Rabal, de Guillermo Vieiro (c) avec d'autres alpinistes ( Familles Vieiro et Rabal / Handout )

En février, à la faveur de l'été austral, Guadalupe et Azul Vieiro, 40 et 44 ans, se sont lancées dans une expédition filmée de 11 jours pour récupérer le sac réapparu à 6.100 mètres d'altitude.

"Dans ma famille, le mot +montagne+ a toujours été interdit. Ma mère ne veut rien avoir à faire avec la découverte de ce sac à dos. C'est une famille qui a été brisée par le chagrin, par le vide", a déclaré à l'AFP Azul Viero, qui n'avait que quatre ans à la mort de son père.

Dans le sac à dos, ont été retrouvés une veste, un sac de couchage, une gourde, de l'aspirine, des comprimés de vitamine C, des couteaux et deux bobines de film de caméra Super 8.

- "Un signe" -

Photo non datée, publiée le 28 février 2025 par les familles Vieiro et Rabal, de l'alpiniste Guillermo Vieiro (g) et de son partenaire de cordée Leonardo Rabal ( Familles Vieiro et Rabal / Handout )

"Spirituellement, cela était comme un signe +Je suis toujours là, j'existe. Vous n'êtes pas seules+, estime Azul Vieiro.

Les soeurs disent avoir appris davantage de ce père qu'elle n'ont que peu connu.

"Ma mère ne nous a jamais vraiment dit qui il était. Nous savions qu'il était mort en montagne et qu'il était alpiniste, mais pas grand-chose de plus. Donc, c'était comme redécouvrir son histoire", poursuit Azul.

Les images ont montré que Guillermo Vieiro et son partenaire de cordée Leonardo Rabal, 20 ans, avaient été les premiers alpinistes à atteindre le sommet du Tupungato par sa face est, la plus difficile.

Image non datée tirée d'un film super 8 trouvé dans le sac à dos de l'alpiniste Guillermo Vieiro, décédé en 1985, publiée par les familles Vieiro et Rabal le 28 février 2025 ( Familles Vieiro et Rabal / Handout )

"Cette pente n'a jamais été gravie à nouveau", affirme Gabriela Cavallaro à l'AFP. "Ce qu'ils ont accompli a une réelle valeur historique pour l'alpinisme argentin et international".

Les deux soeurs vont offrir les affaires retrouvées de leur père à un musée afin de "partager un morceau de l'histoire de l'alpinisme argentin".