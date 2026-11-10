Argentine: le pape célèbre une messe géante et rencontre des victimes de violences sexuelles

Le pape Léon XIV salue les fidèles sur son chemin vers une messe au Monument aux Espagnols, dans le quartier de Palermo à Buenos Aires, le 9 novembre 2026 ( AFP / JUAN MABROMATA )

Le pape Léon XIV a célébré lundi les vêpres dans la cathédrale de son prédécesseur argentin François à Buenos Aires, au terme d'une journée marquée notamment par une messe géante et une rencontre avec des personnes lourdement handicapées ainsi que des victimes de violences sexuelles.

Après un dimanche d'engagements officiels dont un rendez-vous avec le président Javier Milei, l'engouement populaire pour le pape a véritablement explosé lundi, avec une foule fervente lors d'une messe en plein air à Buenos Aires.

Celle-ci a rassemblé jusqu'à 2,5 millions de fidèles, selon les autorités, l'affluence la plus massive en 18 mois de pontificat du pape américain.

"Aujourd'hui, c'est différent, le pape va nous parler à nous", avait relevé avant la cérémonie Carlos Mesada, professeur de 54 ans, au milieu de drapeaux céleste et blanc (argentin) ou jaune et blanc (Vatican) qui attendaient le pape entre les chants, guitares, et les "Olé, Olé, Olé, Olé, Léon, Léon !"

Des fidèles venus de provinces, y compris de la lointaine Patagonie, avaient pour certains campé là dès la nuit précédente. Avec chez beaucoup une pointe de regret "de ne pas avoir eu François", prédécesseur argentin de Léon XIV, jamais revenu dans son pays en 12 ans de pontificat.

"Mais il y a quand même de l'émotion", a souri Carlos Fuentes, 60 ans, venu de Salta, à 1.500 km au nord.

"Continuité" de François

Le pape Léon XIV arrive pour célébrer une messe au Monument aux Espagnols, dans le quartier de Palermo à Buenos Aires, le 9 novembre 2026 ( AFP / JUAN MABROMATA )

Dans son homélie, le pape a défendu la famille chrétienne, qui "plus que jamais (...) représente un pilier au milieu des nombreuses précarités de notre époque", citant l'emploi précaire, la violence domestique et les addictions.

Dans l'après-midi, Léon XIV a rencontré durant plus d'une heure cinq victimes de violences sexuelles par des membres du clergé en Argentine.

"Le pape s'est entretenu avec chacune d'elles individuellement, écoutant leurs récits, les expériences douloureuses qu'elles avaient endurées et leurs suggestions pour renforcer les chemins de guérison au sein de l'Église", a indiqué le Vatican dans un communiqué.

En matinée, le souverain pontife avait délivré un deuxième vigoureux plaidoyer social en 24 heures, sur l'inclusion des handicapés, après les exclus économiques la veille.

"Le progrès d'une nation se mesure (...) à l'accueil qu'elle sait réserver à toutes les personnes en situation de handicap ou présentant des besoins spécifiques", a-t-il lancé, visitant une institution caritative ou vivent 410 résidents aux handicaps lourds, neurologiques ou psychomoteurs, à Claypole, à une heure de Buenos Aires.

Sur son chemin, des dizaines de milliers de personnes ont salué son passage en papamobile.

Léon "est la continuité de la doctrine sociale de l'Église que défendait le pape François. Ça rassure ceux d'entre nous qui ont une conscience sociale", a confié à l'AFP Gonzalo Trejo, jeune enseignant.

"Une bénédiction, pas un fardeau"

Le pape Léon XIV salue une femme en situation de handicap au foyer résidentiel Pequeno Cottolengo Don Orione de Claypole, à Claypole, dans la province de Buenos Aires, en Argentine, le 9 novembre 2026 ( AFP / Tiziana FABI )

"Vos vies ne sont pas un fardeau pour la société, elles sont une bénédiction, car vous pouvez nous aider à ne pas oublier ce qui constitue le fondement de la dignité de chaque être", a dit Léon XIV aux résidents du Cottolengo.

A l'écart des caméras, il a visité un pavillon hébergeant les personnes aux plus lourds handicaps.

Une résidente, Marta Torres, aveugle et atteinte de paralysie cérébrale, abandonnée par sa mère dans son enfance, a raconté avoir longtemps cherché "un endroit où vivre". Avant d'arriver au Cottolengo. "On m'y a aidée à ne plus me sentir rejetée".

Le coup de projecteur papal sur cette "petite ville de la charité", son surnom, intervient dans la foulée d'un débat budgétaire crispé en Argentine sur le handicap.

Le gouvernement ultralibéral prévoyait une réforme du régime de prestations, décriée comme une coupe budgétaire déguisée. Celle-ci a finalement été suspendue, après des tractations parlementaires.

Le président argentin Javier Milei assiste à la célébration d'une messe par le pape Léon XIV au Monument aux Espagnols, dans le quartier de Palermo à Buenos Aires, le 9 novembre 2026 ( AFP / Tiziana FABI )

Dimanche, dans un discours devant les autorités dont Javier Milei, le pape avait asséné que l'économie devait être "au service de la personne, et non la personne au service de l'économie", dans un pays où l'Église critique souvent le coût social de l'austérité budgétaire.

Léon XIV a réitéré la même formule lundi, longuement applaudi, devant un parterre de représentants du monde du travail.

Il y a défendu les syndicats, "institution indispensable lorsqu'elle défend ceux qui n'ont pas voix au chapitre et s'oppose à la marchandisation de la main-d'oeuvre".

Le pape a clos la journée par des vêpres dans la cathédrale de Buenos Aires dont le futur pape François, Jorge Bergoglio, fut 15 ans l'archevêque.

"Gracias Buenos Aires, Gracias Argentina !", a lancé Léon XIV depuis le balcon de l'archevêché à des centaines de personnes massées au-dehors.

"C’est émouvant, presque comme avoir Dieu tout près", s'est émerveillée Claudia Alejandra Albonoz, 57 ans. "Mais François, au-delà de sa papauté, est et restera toujours à nous."

Après l'Uruguay et l'Argentine, Léon XIV doit se rendre mercredi au Pérou, dans le cadre d'une tournée de 12 jours entreprise quatre semaines seulement après une opération pour un cancer du poumon.