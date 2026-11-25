Argentine: le gouvernement exclut de revenir sur sa politique d'austérité, malgré la récession

Le président argentin Javier Milei à New York, le 22 septembre 2026. ( POOL / CHARLY TRIBALLEAU )

Le gouvernement argentin a relativisé mercredi l'impact de la récession technique dans laquelle est entrée le pays selon les économistes, et écarté tout changement dans la stratégie d'austérité du président ultralibéral Javier Milei.

L'activité dans la troisième économie d'Amérique latine s'est contractée de 1,8% au troisième trimestre par rapport au trimestre précédent, après un repli de 0,6% au deuxième trimestre, faisant entrer le pays en récession technique, selon des économistes interrogés par l'AFP après la publication mardi de données officielles.

La récession technique correspond à deux trimestres consécutifs de baisse du PIB.

"C'est une définition arbitraire", a rétorqué mercredi le ministre de l'Economie, Luis Caputo, dans une interview accordée à la chaîne A24.

L'estimation mensuelle d'activité économique (Emae) publiée mardi par l'Institut national de la statistique (Indec), préfigure habituellement fidèlement la statistique officielle du PIB, attendue pour le 16 décembre.

"Nous parlons ici d'une croissance moindre que celle que nous aurions souhaitée. Mais d'une croissance", a affirmé le ministre.

D'après l'indicateur Emae, l'activité a progressé de 1,1% en septembre par rapport à août, tout en restant 1,2% en dessous du niveau enregistré au cours du même mois de 2025.

L'austérité budgétaire appliquée par Javier Milei depuis son arrivée au pouvoir fin 2023 a eu un spectaculaire effet sur l'inflation, ramenée de 161% à environ 30% sur douze mois en moins de trois ans.

Mais elle s'est également traduite par de sévères coupes dans les dépenses publiques, la fermeture d'organismes d'Etat, des dizaines de milliers de licenciements et une forte perte du pouvoir d'achat des salariés et retraités.

"Nous restons absolument convaincus que tant que nous continuerons sur cette voie, nous convergerons vers une inflation de niveau international. Il n'y a aucun changement au sein du programme", a déclaré mercredi M. Caputo.

Le risque-pays, thermomètre des attentes du marché vis-à-vis de l'Argentine, s'est envolé ces derniers jours tandis que le cours du dollar a grimpé.

Luis Caputo a attribué les pressions sur le peso à des facteurs externes et non à des problèmes de l'économie argentine, tout en écartant toute répercussion sur les prix intérieurs qui compromettrait la maîtrise de l'inflation, que le gouvernement présente comme l'un de ses principaux succès.

Pour 2026, l'exécutif table sur une inflation de 10% et une croissance de 5%.

Le Fonds monétaire international (FMI) a, en octobre, revu à la baisse sa prévision de croissance 2026 pour le pays, la ramenant à 2,1%.

En septembre, Javier Milei avait assuré ne pas vouloir assouplir sa politique d'austérité d'ici l'élection présidentielle de 2027, lors de laquelle il entend briguer un second mandat, jugeant que "le résultat budgétaire ne se négocie pas".