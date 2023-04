Argentine: Kirchner se replace à gauche mais pas en candidate

La vice-présidente argentine Cristina Kirchner s'est repositionnée jeudi au coeur de l'espace politique en appelant à bâtir au centre-gauche un "plan de gouvernement" en vue des élections générales d'octobre, sans toutefois présenter sa candidature.

"Non, non, présidente, non...", a glissé Mme Kirchner, 70 ans, en réponse aux clameurs "Cristina, presidenta !" lors d'un meeting à La Plata (sud de Buenos Aires), sa première apparition depuis que le chef de l'Etat Alberto Fernandez a annoncé il y a une semaine qu'il ne briguerait pas la réelection.

Cheffe de l'Etat de 2007 à 2015, Mme Kirchner reste une figure centrale et influente de la gauche argentine, mais suscite aussi un fort rejet au-delà de son courant péroniste. Fin 2022 elle a annoncé qu'elle ne se présenterait à aucun mandat en 2023, peu après sa condamnation dans un procès pour fraude et corruption - qu'elle nie - durant ses mandats.

Pendant le mandat d'Alberto Fernandez, elle a constitué un aiguillon constant sur sa gauche, très critique notamment de l'accord avec le FMI sur le refinancement de la dette argentine.

Jeudi, elle a concentré ses attaques sur l'accord avec le FMI "inflationniste" et dont il faut "revoir les conditions", soulignant que bien que l'Argentine ait en 2022 fait mieux que l'objectif de déficit budgétaire fixé par le Fonds, l'inflation a continué de s'envoler (104,3% en interannuel). Pour autant, "personne ne dit qu'il ne faut pas payer" au FMI, a-t-elle lancé.

Evoquant le spectaculaire effritement ces derniers jours du peso argentin face au dollar, elle s'en est vivement pris aux adeptes d'une "dollarisation" de l'économie comme remède à ses maux, appelant à une régulation pour que "chaque mouvement sur le marché des changes ne soit pas un drame".

Elle visait ainsi Javier Milei, candidat libéral-libertaire qui prône la dollarisation entre autres mesures choc, comme supprimer la Banque centrale. Et qui perce dans les sondages au point d'inquiéter à la fois le bloc gouvernemental et l'alliance d'opposition (centre-droit).