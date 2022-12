Argentine-France : On était au milieu des célébrations à Lusail Boulevard

Deux heures après le coup de sifflet final de cette Coupe du monde et le sacre de l'Argentine, une parade était organisée sur l'équivalent des Champs-Élysées de la ville nouvelle de Lusail. Ou quand le passage du bus à l'impériale des champions du monde s'inscrit dans un récit du sentiment national qatari.

Randal Kolo Muani ne sait pas ce qu'il a raté. Si la tête brûlée française avait pu glisser son ballon sous les jambes d'Emiliano Martinez et éviter aux Bleus une séance de tirs au but fatidique , c'est à une tout autre soirée qu'il aurait pu goûter. Oui, forcément, il y aurait pu y avoir des sourires à se décrocher la mâchoire sur le podium, du Gala à fond dans le vestiaire, peut-être même un Macron qui fait tomber la chemise ou un Marcus Thuram jouant de l'extincteur. Mais il y aurait eu aussi ce défilé prévu sur le Lusail Boulevard pour refermer cette Coupe du monde qatarie et ces cinq semaines de démesure.

World champions #LaAlbiceleste of #Argentina celebrate their victory at the FIFA World Cup Qatar 2022 with an open-top bus parade at the Lusail Boulevard. #FIFAWorldCup #Messi? pic.twitter.com/RgDDtqfSCY

"Je n'ai plus force à rien, même pas rejoindre au centre-ville ceux qui sont allés prendre une dernière bière." Clément, supporter français

— The Peninsula Qatar (@PeninsulaQatar) December 18, 2022Il est minuit passé de quelques minutes quand le bus à impériale aux couleurs de l'Argentine se présente entre les deux rangées de bâtiments, tous plus neufs les uns que les autres. Les organisateurs ont démontré leur savoir-faire en gestion de flux pendant tout le mois, mais c'est cette fois une cohue générale qui précède le passage des