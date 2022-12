Argentine-France : La finale perdue par les Bleus vue de l'étranger

La défaite de l'équipe de France à fait réagir à l'internationale. Pour mieux consacrer Kylian Mbappé, et analyser l'échec des Bleus.

L'avènement de Mbappé

La troisième étoile à donc filé sur la tunique ciel et blanche de l'Argentine. Défaite par l', l'équipe de France a en effet laissé échapper le sacre ultime , au terme d'une rencontre longtemps abandonnée mais vite rattrapée grâce à l'insouciance de sa jeunesse. Pour encore mieux faire réagir les médias du monde entier. Tour d'horizon.. Nul besoin d'étayer un quelconque propos, pour évidemment se rendre compte que journaux et sites web ont faire la part belle à Kylian Mbappé dans leurs éditions de ce 19 décembre. Une logique écrasante, puisque l'attaquant de 23 ans, endormi durant une heure, a su se réveiller au meilleur des moments pour inscrire un triplé et entretenir l'espoir de 65 millions de Français suspendus à ses fulgurances. En Espagne, KM a ainsi retournéet, chez qui la seule prestation du Parisien a suffi pour figer les débat.titrait ainsi. Une manière d'aborder le sursaut d'orgueil des Bleus mais également d'en souligner les faiblesses criantes durant ces 120 éprouvantes minutes. Tout cela sous le prisme du même joueur. Une rareté suffisamment remarquable pour être évoquée quand, de l'autre côté, l'esprit collectif et solidaire de l'Argentine est mis en exergue. L'essence de la, finalement saluée, dans le sillage des louanges adressées à l'exceptionnelle carrière de Lionel Messi, aujourd'hui (enfin) récompensé du plus beau des trophée. Au milieu de la défaite, Mbappé et ses plus jeunes soldats ont donc sul'honneur d'une sélection longtemps trimballée dans le vide par desaux crocs acérés.

#Mbappé , è la notte della delusione, ma la tripletta in finale segna la sua consacrazione https://t.co/EI7hjpFl0t

