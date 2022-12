Argentine - France : jamais deux sans Doha

Quatre ans après le sacre de Moscou en 2018, l'équipe de France va disputer dimanche la quatrième finale de Coupe du monde de son histoire face à une Argentine qui n'attend qu'une chose : faire décoller pour de bon Lionel Messi. La fête s'annonce étouffante.

Argentine France 17/12/2022 - 16:00 Coupe du monde - Finale Diffusion sur

La fin d'un mois de Coupe du monde est drôle, il y a des souvenirs qui traînent partout. La photo de l'envolée d'un homme ganté pend à proximité de celle d'un tacle décisif, elle même déposée sur un tableau où l'on peut apercevoir un type en short se dessiner un chemin au milieu d'une forêt de guiboles. L'heure est venue de faire le tri et l'histoire le demande. Quoi qu'on en dise, ce dimanche ne peut être un dimanche comme les autres. Ce n'est pas un dimanche de flânerie, mais un dimanche de fièvre et d'inconnu, un dimanche d'impatience, un dimanche que l'on finira par découper au hachoir. Il n'y aura alors plus que deux tranches. À droite, le vainqueur. À gauche, le vaincu. À leurs côtés, des miettes, des détails, des secondes, des centimètres. Ainsi va le destin d'une finale de Coupe du monde, même quand on a su s'en offrir une il y a quatre ans, à Moscou, même quand il s'agit de la quatrième disputée par l'équipe de France depuis 1998 et même s'il y a également eu deux finales de championnat d'Europe à grignoter depuis le début des années 2000. À chaque nouvelle fois, plus rien ne compte. C'est d'ailleurs ce qu'Hugo Lloris, qui s'apprête à s'envoyer dimanche le 145tour de manège international de sa vie, ce qui fait forcément de lui un excellent témoin du temps qui passe, a formulé de la sorte, samedi : "