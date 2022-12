Argentine-France : Ils ont glissé sur la dune

Tombée au terme de la Coupe du monde la plus prolifique de l'histoire et au bout d'une finale de légende, cette équipe de France, portée du premier au dernier jour par un Kylian Mbappé record, va quitter le Qatar, lundi, en laissant derrière elle une photo. Celle d'une troupe d'assoiffés qui sait toujours briller dans les grands tournois, mais qui a fini par payer ses trop nombreuses variations de température liées à un plan de jeu imparfait.

"C'est devenu un match de boxe, où chacun s'est rendu coup pour coup et au final, ça ne s'est pas joué à grand chose." Hugo Lloris

Un capitaine blême, un vice-capitaine, un sélectionneur: bienvenue dans le monde merveilleux de la finale de Coupe du monde perdue au bout de la nuit . Attention, pas celle que l'on perd sur une simple erreur ou en admettant tranquillement la supériorité d'un adversaire, mais celle dont on tombe brutalement après avoir entrevu la mort, puis le paradis., témoigne un Hugo Lloris, qui, moins près de deux heures plus tôt, s'envolait au-dessus de sa ligne de but pour décrocher dans les airs un missile envoyé par Lionel Messi, missile qui aurait pu éteindre la bougie de ce Mondial en un peu plus de 90 minutes. L'histoire avait autre chose en stock pour les Bleus. Quoi donc ? Allons-y. D'abord, une première heure, durant laquelle on a vu la bande de Didier Deschamps étaler de nouveau son incapacité à poser une once de pressing cohérent, mais surtout ressortir tous les défauts vus durant une bonne vingtaine de minutes face à la Pologne, pendant plus d'une mi-temps contre l'Angleterre et quasiment sur 70 minutes face au Maroc., a concédé Deschamps lors du débrief.Ce qui nous amène à la deuxième étape : celle où il y a eu match, où les Bleus ont vraiment joué leur deuxième finale de Coupe du monde consécutive et ont su faire basculer ce match de la formalité qui se dessinait vers le légendaire. Lloris :À rien du tout, même, car après avoir été incapable de cadrer la moindre frappe durant 80 minutes, l'équipe de France, boostée par sa jeunesse (Kolo Muani, Thuram, Camavinga) est revenue de(Deschamps) grâce à un Kylian Mbappé qui a assumé ce que… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com