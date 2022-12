Argentine-France : aux Chiants-Élysées !

Ce dimanche soir, après la défaite des Bleus au bout d'une finale dantesque remportée par l'Argentine, la plus belle avenue du monde est restée muette, silencieux. Quand les Champs-Élysées deviennent chiants.

"À strange atmosphere"

. Campé contre l'arrêt de bus de La Boétie, le regard dans le vide et une tunique bleue floquée Mbappé sur le dos, Valentin, 23 ans, avoue traîner sa peine, tout seul depuis un bon quart d'heure :Il est 19h26 sur la plus belle avenue du monde. La France a laissé son trône à la bande à Messi depuis une petite demi-heure et la détresse se lit sur tous les visages. Il n'y aura pas de fête ce dimanche soir et se balader sur les Champs-Élysées devient rapidement très pénible.. Derrière son casque, le CRS parqué sur l'avenue Montaigne tire la tronche.Pour le coup, 2850 policiers, c'était beaucoup trop. Pour éviter tout débordement, le ministre de l'Intérieur avait mis en place un dispositif renforcé autour des Champs-Élysées, fermés à la circulation. Par précaution et pour plus de sécurité, toutes les bouches de métro qui menaient à la célèbre avenue parisienne étaient fermées., confie un des membres des forces de l'ordre, debout sous un store d'un restaurant libanais avec trois de ses collègues.Un peu plus haut sur le rond-point de l'Étoile, rien. Et le premier à en être déçu sont les journalistes, venus des quatre coins du monde pour assister aux festivités, en vain., témoigne une journaliste australienne de la SBS, arrivée avec le caméraman de la chaîne après le deuxième but argentin,