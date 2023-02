Argentine: face à une monnaie qui se déprécie, un nouveau billet de 2.000 pesos

Confrontée à une devise en dépréciation progressive mais constante, l'Argentine va lancer un nouveau billet de 2.000 pesos, le plus important en circulation à ce jour, a annoncé jeudi la Banque centrale (BCRA).

Le billet de 2.000 pesos équivaudra à 10,25 dollars au taux de change officiel. La date de mise en circulation n'a pas été évoquée par la BCRA dans son communiqué, mais des médias évoquent le deuxième semestre 2023.

"En parallèle du processus de numérisation des paiements qui progresse, ce billet à valeur nominale plus élevée améliorera le fonctionnement des guichets automatiques et optimisera les transferts d'argent", indique la Banque centrale.

Jusqu'à présent la plus grosse coupure était un billet de 1.000 pesos, lancé en 2017 avec une valeur équivalant à l'époque à 55,5 dollars.

L'Argentine, confrontée depuis plus d'une décennie à une inflation chronique à deux chiffres, qui a atteint 94,8% en 2022, voit sa monnaie se dévaluer régulièrement par rapport au dollar.

Dans une économie bimonétaire de facto, soumise a un strict contrôle des changes, nombre d'Argentins économisent, comptent et pensent en dollars, qui au taux informel s'échangent à près du double de l'officiel: 195 pesos pour un dollar au taux officiel, mais 378 pesos pour un dollar dans la rue.

Le nouveau billet rendra hommage aux pionniers de la science et de la médecine en Argentine, avec des portraits de Ramon Carrillo (1906-1956), neurochirurgien et neurobiologiste qui fut ministre de la Santé et fit avancer la vaccination, Cecilia Grierson (1859-1934), première femme médecin, diplômée en 1886. Il représentera aussi l'Institut Malbran, illustre centre de microbiologie créé en 1916.

