Argentine : des corps sains dans des esprits malades

Le match renversant duquel est sortie vivante l'Argentine en est la preuve : Lionel Messi et ses petits copains ont un mental qui est autant leur force que leur faiblesse. Le contrôle de ces émotions sera donc le grand défi de Scaloni, s'il veut emmener l'Albiceleste sur le toit du monde.

Attention, Pulga méchante

Omar Da Fonseca en est encore tout secoué. Maillot au flocage apparent sous la veste de costume et le regard perdu sur les céramiques du stade de Lusail, le consultant messien numéro 1 en mordille encore ses lunettes et laisse les hinchas donner la voix que lui n'a plus., souffle-t-il, sans savoir qu'un journaliste a justement dû être secouru et évacué des tribunes après avoir fait une attaque cardiaque en fin de rencontre.. "N'importe quoi", c'est bien l'expression. Ce Pays-Bas-Argentine, commencé sur un faux rythme, puis négocié avec a propos par les Argentins, leur a filé entre les doigts pour offrir finalement à cette Coupe du monde 2022 son premier match de légende. Au bout de cette séance de tirs au but, ce sont tout de même les Sud-Américains qui pourront plonger dans une nuit de délice . Mais qu'on ne s'y méprenne pas : si l'on pourra ouvrir la boîte à souvenirs avec plaisir dans quelques années pour se délecter à nouveau de ce scénario dingue, c'est en partie grâce à l'abnégation néerlandaise, à la gestion nerveuse de M. Mateu Lahoz, mais surtout à cause du grand huit émotionnel par lequel sont grimpées les têtes. Le caractère est censé être une force. Il s'est transformé en un marchepied pour des Néerlandais qui ne demandaient qu'à voir la calèche argentine se renverser.Ce manège, ce sont les Argentins eux-mêmes qui l'ont monté, à force de pichenettes, de tacles acérés, de langues bien pendues. Cette agressivité et ce vice, portés au rang d'art par Cristian Romero, Rodrigo De Paul puis Leandro Paredes – avec pour pic le moment où l'ancien Parisien a shooté délibérément le banc hollandais – , s'est transmise à tous les acteurs du match, jusqu'à Lionel Messi. Alors qu'il avait jusqu'ici fait taire tout le monde par sa technique (une passe cachée magnifique pour servir Molina,… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com