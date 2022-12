information fournie par So Foot • 13/12/2022 à 06:00

Argentine-Croatie, retrouvailles pour l'histoire

Trois ans et demi après un match de poules en Coupe du monde, l'Argentine et la Croatie se retrouvent dans la même compétition. Sauf que cette fois, l'enjeu est bien plus important : une place en finale, avec un rêve absolu et possible de trophée ultime.

Argentine Croatie le 13/12/2022 à 20:00 Coupe du monde 2022 Diffusion sur

Vidéo

C'était le jeudi 21 juin 2018, et bon nombre de joueurs présents actuellement au Qatar étaient déjà de la partie. Mal en point, l'Argentine se faisait écraser par une Croatie époustouflante marquant trois fois en deuxième mi-temps (buts d'Ante Rebić, de Luka Modrić et d'Ivan Rakitić). Mais si certaines choses n'ont pas changé, comme le goût du sacrifice ou le comportement de guerrier des, le contexte n'était pas le même qu'actuellement. Car il s'agissait à l'époque d'un deuxième match de poules de Coupe du monde, celui du groupe D, et l'- qui était, finalement, parvenue à se qualifier pour le tour suivant - n'affichait pas la même gueule malgré sa dépendance constante à Lionel Messi.C'est un tout autre rendez-vous, bien différent, qui se présente entre… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com