Argentine-Belgique 86, le vrai chef-d'œuvre de Maradona

Oubliez le quart de finale contre l'Angleterre (2-1), la main de Dieu et le but du siècle. Le vrai chef-d'œuvre de Diego Armando Maradona, c'est son doublé inouï réussi contre la Belgique en demies. Voici pourquoi...



Chevaucher la Pampa...

Signé Jorge Valdano ! Dans Maradona d'Alexandre Juillard, le porte-flingue de Diego impute la métamorphose de l'au Mundial 1986 à deux facteurs principaux : à l'équipe elle-même et auMagnéto, Serge !Il est 16h au mythique stade Azteca de Mexico où le fantôme de Pelé plane encore au-dessus de l'Italie. Au coup d'envoi, Diego encourage d'un poing rageur tous ses coéquipiers, ceux qui sont sur le terrain et les autres massés sur le banc.: depuis que laa débarqué au Mexique, Diego galvanise ses troupes à chaque instant pour les faire tendre vers l'unique accomplissement : le titre suprême. Après les matchs de poule, l'Argentine a sorti l'Uruguay en huitièmes (1-0), puis l'Angleterre en quarts (2-1). Deux matchs exceptionnels. Pour Marado, la victoire contre l'Uruguay reste le chef-d'œuvre de sa carrière, et pour le monde entier, ses deux buts contre l'Angleterre, l'un diabolique de la main et l'autre divin en long raid solitaire, l'ont inscrit au patrimoine mondial de l'humanité. Diego peut-il monter encore plus haut ? Contre l'Uruguay et l'Angleterre, leétait d'abord en mission. Remporter le derby de la Plata face au voisin "honni", puis venger son pays de la défaite militaire des Malouines contre les Anglais avaient transcendé le célèbre numéro 10. Face à une surprenante Belgique, malgré la pression de l'avant-dernière marche, Diego redevient simplement footballeur, plutôt que bon soldat. Libéré des contingences politico-historiques, Diego est libre dans sa tête... Il a maintenant fait cesser pour de bon les dissensions au sein de l'minée au départ par la mise à l'écart de l'immense Daniel Pasarella, capitaine déchu au profit d'...





Lire la suite de l'article sur SoFoot.com