Argentine: au moins 10 morts dans des pluies torrentielles dans la ville de Bahia Blanca

Des véhicules retournés par les inondations après des pluies torrentielles dans la ville de Bahia Blanca, située à 600 km au sud de la capitale de l'Argentine, le 7 mars 2025 ( AFP / PABLO PRESTI )

Au moins dix personnes ont péri en Argentine dans des pluies torrentielles qui se sont abattues depuis l'aube vendredi sur la ville portuaire de Bahia Blanca, à 600 km au sud de Buenos Aires.

Selon les autorités, 400 millimètres de pluie sont tombés en huit heures, soit l'équivalent de ce qui tombe en une année, laissant la ville de Bahia Blanca et ses 350.000 habitants sous l'eau.

"C'est sans précédent" selon Javier Alonso, ministre de la sécurité pour le province de Buenos Aires.

"La plus grosse tempête à Bahia Blanca a eu lieu en 1930, avec 175 millimètres. Celle-ci est presque trois fois plus importante", a déclaré M. Alonso.

1.321 habitants ont été évacués, selon le bureau du maire Federico Susbielles. Le gouvernement a débloqué une aide d'urgence de 10 milliards de pesos (8,6 millions d'euros).

- "Montés sur les toits" -

Des images de télévision ont montré des infirmières et du personnel médical, par la suite aidés par l'armée, évacuant en urgence avec dans leurs bras des bébés l'unité néonatale de l'hôpital José Penna, le plus important de la ville.

Vue aérienne d'une rue inondée après qu'une puissante tempête a frappé la ville de Bahia Blanca, à 600 km au sud de la capitale de l'Argentine, le 7 mars 2025 ( AFP / PABLO PRESTI )

La municipalité de Bahia Blanca a annulé toute activité dans la ville pour la journée de vendredi et appelé les habitants à rester chez eux jusqu'à nouvel ordre, n'autorisant "que les déplacements avec engins lourds", en vue des opérations de secours.

L'aéroport de Bahia Blanca a été fermé jusqu'à nouvel ordre et les autorités ont coupé certaines sources d'électricité pour réduire le risque d'électrocution.

Une habitante de Bahia Blanca a été interviewée par la chaîne LN+ depuis un camion, où elle s'est réfugiée avec ses enfants en voyant l'eau monter dans la rue puis dans sa maison.

"On a monté les chiens sur le toit, mis les enfants dans le camion et on est resté là-dedans. Il reste encore environ un mètre d'eau, et on attend que ça baisse pour aller dans un endroit plus sûr", a raconté Flavia Viera Romero.

"Les voisins sont tous montés sur les toits", a-t-elle ajouté.

La province de Buenos Aires --distincte de la capitale-- dont dépend Bahia Blanca a annoncé en début d'après-midi l'envoi de canoës semi-rigides, d'ambulances 4X4, de deux hélicoptères, de camions de vivres, d'eau potable et d'équipements vers la ville sinistrée.

Les ministres argentins de la Défense Luis Petri et de la Sécurité Patricia Bullrich ont indiqué vendredi après-midi être en partance pour Bahia Blanca.

La ville n'est pas étrangère aux phénomènes météorologiques extrêmes: fin 2023, une violente tempête, avec de fortes pluies et des vents atteignant 150 km/h, y avait fait treize morts, lors de l'effondrement du toit d'un club de sport.