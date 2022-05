Argentine: assouplissement du contrôle des changes pour l'industrie pétrolière

Le gouvernement argentin a annoncé mardi un assouplissement du contrôle des changes pour l'industrie pétrolière et gazière afin de faciliter les investissements et augmenter la production

"Un régime spécial d'accès aux devises (de la Banque centrale) va être mis en place pour l'industrie des hydrocarbures pour garantir les équipements spécifiques que cela exige", a annoncé le ministre de l'Economie, Martin Guzman, lors d'un déplacement avec le président de centre gauche Alberto Fernandez.

L'Argentine possède en Patagonie le méga-gisement de Vaca Muerta, qui s'étend sur 30.000 kilomètres carré. Il est considéré comme la deuxième réserve mondiale de gaz de schiste et la quatrième mondiale pour le pétrole de schiste.

Mais son exploitation a été freinée par le haut niveau d'investissement nécessaire, en particulier pour la fracturation hydraulique.

Une vingtaine de compagnies pétrolières opèrent à Vaca Muerta depuis 2013, parmi lesquelles Chevron, Shell, Total et Statoil en partenariat avec la compagnie pétrolière argentine YPF.

Depuis septembre 2019, l'Argentine a instauré un contrôle des changes avec un taux d'accès officiel très limité, qui se situe actuellement autour de 120 pesos argentins pour un dollar. Parallèlement, il est toutefois possible d'acheter des devises étrangères par le biais d'obligations ou sur le marché informel à 200 pesos pour un dollar.

"Nous avons une grande opportunité en matière énergétique en Argentine. Les quinze prochaines années représentent un grand potentiel de développement", a souligné le président Fernandez, qui a récemment vanté son pays en Europe comme un "futur fournisseur stable d'énergie".

Le gouvernement table sur une augmentation de la production de pétrole de 70% et de gaz de 30% au cours des cinq prochaines années.

Ces derniers mois, l'Argentine a augmenté sa production d'hydrocarbures, avec un record de 578.000 barils/jour en avril, soit une hausse de 13 % sur les derniers douze mois, a déclaré le secrétaire à l'Energie Dario Martinez. Pour le gaz, la production s'est élevée à 127 millions de mètres cubes en avril, soit une hausse de 12%.

Le pays a ainsi réussi à inverser cinq années de baisse de la production pétrolière, selon le ministère de l'Economie.

Il y a quelques semaines, le gouvernement également a annoncé le lancement d'un appel d'offres pour la construction d'un gazoduc de Vaca Muerta vers le nord du pays, afin d'augmenter l'offre intérieure et l'exportation de gaz naturel de près de 40 millions de mètres cubes par jour.

nn/sa/cjc/mr/jb/nth