Argentine-Arabie saoudite : Al-Dawsari, le sorcier de Salem

Joueur majeur de la sélection saoudienne depuis maintes années, Salem Al-Dawsari a déjà inscrit l'un des buts du Mondial, et s'est assis avec allégresse sur la tête de la nation argentine.

Venu passer le Salem

Après la liquéfaction du Qatar et les jambes tremblantes de l'Iran face à la moissonneuse-batteuse anglaise , les nations de la zone Asie semblaient bien parties pour composter leur ticket d'or vers un chemin de croix à la face du monde, sur "leurs" terres. C'était compter sans l'Arabie saoudite, elle-même présentée en victime expiatoire face à l'Argentine, ultrafavorite à la victoire finale avec le voisin brésilien. Habités et morts de faim dans un stade de Lusail acquis à leur cause, les Faucons verts d'Hervé Renard ont pourtant renversé l', signant ainsi leur première victoire dans un Mondial depuis... 1994 et un succès face à la Belgique de Michel Preud'homme. Date de leur dernier match à élimination directe, aussi. Si le très casse-cou portier Al-Owais, les latéraux hyperactifs Al-Shahrani et Abdulhamid, ou encore le défenseur axial Tambakti, avec son tacle salvateur devant Lionel Messi en pleine surface, étaient au diapason, un homme a bousculé la trame de la rencontre, et plus que jamais répondu présent sur la scène internationale : Salem Al-Dawsari, la star de l'équipe, qui donne aux siens le droit de rêver.Alors que les Saoudiens auraient pu être menés de deux ou trois buts à la pause, la faute à un piège du hors-jeu manié parfois jusqu'à l'auto-mutilation, Saleh Al-Shehri parvient à se frayer un chemin devant un Cristian Romero dérouté, avant de croiser son tir au devant de "Dibu" Martínez. Sur la vague, comme transcendés par l'événement, les Faucons laissent ensuite libre cours à la magie. Excentré côté droit, Al-Dawsari part en dribble derrière sa jambe d'appui, sort sa meilleure feinte de corps et se remet sur son bon pied - le droit -, avant de laisser sa carte de visite à Rodrigo de Paul et Leandro Paredes, le double pivot symbole d'uneretombée dans ses travers. Unde sniper, pour faire le tour de la planète, qui explicite la résilience d'une équipe en tout point fidèle à ses principes offensifs et bagarreurs. En bon facteur X, le polyvalent ailier gauche s'était déjà signalé…