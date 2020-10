Argentine/Angleterre - Les victimes du But du Siècle de Maradona

Les Anglais Peter Beardsley, Peter Reid, Terry Butcher, Terry Fenwick et Peter Shilton reviennent sur le jour ou Diego Maradona leur a volé leur âme, en inscrivant le "but du siècle" en quarts de finale du Mondial 1986.



"Je n'ai pas envisagé qu'il puisse aller au bout de l'action."

Victime n°1 : Peter Beardsley, milieu de terrain

"D'après ce qu'on avait vu, l'Argentine n'était pas vraiment brillante. C'était surtout une équipe solide, disciplinée, avec Maradona pour faire la différence. Franchement, avant la rencontre, on était sûrs d'avoir globalement une meilleure équipe. Et jusqu'à ce quart de finale, dans l'histoire du foot, ça avait toujours suffi contre un seul joueur, non ? Au départ de l'action du second but, on est encore un peu sous le coup du premier. La main, c'était moins de cinq minutes avant. En ce qui me concerne, j'avais envie que l'on revienne très vite au score, peut-être trop vite. Après coup, je me dis que nous n'avions peut-être pas tout à fait la lucidité nécessaire pour faire face à son exploit du second. Je ne suis pas loin de penser qu'il le savait, il avait l'air de tout maîtriser sur cette partie. Même l'arbitre... Maradona reçoit ce ballon dans une zone vraiment pas dangereuse et dans des conditions difficiles : dos au but avec deux joueurs qui arrivent sur lui. Théoriquement, il doit faire une remise à une touche ou un travail dos au but en attendant de se dégager un peu ou de trouver un partenaire libre. Et là, je n'ai toujours pas compris ce qui s'est passé. Sur le contrôle, il se dégage de mon marquage et me repasse sous le nez d'une volte sur un pied et il démarre. Je suis resté cloué sur place. D'ailleurs, très vite, j'arrête ma course. Je suis encore sous le coup de ce qu'il vient de faire, mais en plus, il est tellement loin que je suis certain qu'il va s'arrêter pour faire une passe ou se faire contrer s'il tente de poursuivre seul. Notez que je ne dis pas "aller au bout". À aucun moment, je n'ai envisagé que ça puisse arriver. Est-ce que ça aurait changé quelque chose de continuer ma course ? Je ne crois pas. Il avait pris une sacrée avance sur son démarrage.