Argentine 90 : Maradona était trop seul...

Quatre ans après ses exploits légendaires qui ont offert le titre mondial à l'Argentine en 1986, Diego Maradona revient pour la Coupe du monde en Italie avec la ferme intention de faire le doublé. Même en étant moins flamboyant, malgré quelques coups d'éclat, il emmène encore son équipe en finale. Une finale qu'il perd de peu...

Quand l'équipe d'Argentine installe ses quartiers d'été à Trigoria, le centre d'entraînement de l'AS Roma, Diego fait aussitôt du Maradona : il gare ses deux Ferrari, une noire et une rouge, sur le parking du camp de base de l'... Preuve que, même durant une Coupe du monde, lene dévie en rien de l'existencequ'il tentera pourtant de dissimuler dans son autobiographieen se dépeignant comme un coéquipier sage et discipliné. Dans son livre(éditions Hugo), Alexandre Juillard évoquera plutôt les virées nocturnes romaines avec son impayable ami et agent Guillermo Coppola, que l'on soupçonne alors d'être agrémentées de cocaïne. Addiction que "Marado" partage avec trois autres sélectionnés, Caniggia, Batista et Serrizuela ! Mais comme les 238 contrôles antidopage effectués durant le mondial 1990 se révéleront tous négatifs... Au moment d'aborder sa troisième Coupe du monde, Maradona s'est préparé comme jamais, surmotivé à l'idée de conserver un titre acquis quatre plus tôt au Mexique. Sauf que... À presque 30 ans,sort d'une énième saison éprouvante achevée sur un titre glorieux de champion d'Italie avec le Napoli. Après le Mexique 1986, il a encore énormément donné à l'en allant au pays puis au Brésil disputer deux Copa América 1987 et 1989 décevantes alors qu'il était malade puis blessé.À Trigoria, il balade un gros orteil droit salement tuméfié qui l'obligera à jouer avec une protection en carbone. Autour de lui, laa perdu de sa fringance., d'après le milieu Sergio Batista cité par A. Juillard qui complète le tableau :. Surtout, l'immense Jorge Valdano, mal en point, a décidé au dernier moment de ne pas disputer le Mondial. Or, Jorge est un très proche de Diego, l'un des rares coéquipiers