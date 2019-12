Argan : ce produit précieux dont le Maroc veut mieux maîtriser la filière

Cette semaine, le Maroc a consacré deux événements à un produit pivot de son économie : l'arganier. L'ensemble des acteurs du secteur se sont en effet réunis au 5e Congrès international de l'arganier, et au premier salon international dédié, tous deux organisés dans la ville d'Agadir. L'occasion, pour les producteurs, transformateurs, exportateurs présents de dresser un bilan de la filière et d'échanger sur ses enjeux et ses perspectives de croissance. Si le pays y consacre tant d'intérêt, c'est que cet arbre, endémique du sud-ouest du pays, est un des moteurs de l'agriculture marocaine. Dans le royaume, plus de deux millions de personnes sont concernées par l'exploitation du système agroforestier de l'arganier, qui s'étend sur une superficie de 830 000 hectares.L'argan, un produit très demandé?Dans les milieux arides et semi-désertiques où il pousse, l'arganier fournit bois, pâturage suspendu pour le bétail caprin, et huile, très prisée des consommateurs étrangers. En quelques années, elle a inondé le marché du cosmétique en Europe et ailleurs. Selon les chiffres de l'Établissement autonome de contrôle et de coordination des exportations (EACCE), les quantités d'huile d'argan exportées seraient passées de moins de 40 tonnes en 2003-2004 à plus de 343 tonnes en 2009-2010. Les principaux pays importateurs étant la France (78 %), l'Allemagne (7,6 %) et la Suisse (7 %).Lire aussi Agriculture ? Maroc-Union européenne :...