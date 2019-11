Ardennes : une battue dérape, 158 sangliers sont tués

« Un véritable carnage ! » Mercredi 27 novembre, 84 chasseurs ont participé à une battue dans la forêt de La Croix-Aux-Bois (Ardennes), ponctuée d'un triste record : 158 sangliers ont été tués dans ce qui ressemble à une partie de chasse qui est devenue hors de contrôle, raconte L'Ardennais.Lire aussi Ariège : la partie de chasse au sanglier vire au drameLa fédération de chasse des Ardennes n'a aucun pouvoir de sanctionner les instigateurs de cette chasse. Mais son président, Jean-Pol Gambier, la « condamne fortement ». Selon lui, la battue « nuit considérablement à l'image de la chasse. Quand ils ont entendu que ça tirait autant, il fallait arrêter. Trois coups de trompe et c'était fini ». « Il n'y a plus aucun respect de l'animal »Trois cents balles ont été tirées pendant les quelques heures qu'a duré la battue. À aucun moment l'ordre de mettre fin à la chasse n'a été donné, malgré le nombre de sangliers tués. L'un des participants, sous le couvert de l'anonymat, témoigne auprès du quotidien régional : « Il n'y a plus aucun respect de l'animal, cela ne doit pas se reproduire. Dans le lot, certaines bêtes sont sûrement parties blessées, d'autres n'ont pas été retrouvées, une partie du gibier était inexploitable. Il n'y avait pas d'honneur. »Lire aussi Bretagne : violente bagarre entre pro et anti-chasse à courreIl assure que les battues les plus profiliques « ne dépassent...