Ardennes : des milliers de rendez-vous pour le nouvel ophtalmo

Le nouvel ophtalmologue de Charleville-Mézières, dans les Ardennes, n'en a sans doute pas cru ses yeux : alors qu'il commencera à recevoir des patients le 17 février prochain, il a déjà enregistré, en ligne, plus de 4 000 rendez-vous en une seule journée, le 9 janvier dernier, révèle L'Ardennais.Le docteur Abdel-Karim Benyelles et son collègue orthoptiste, avec qui il s'installe, étaient pour le moins attendus par les habitants de la cité aux quelque 50 000 âmes : le service des urgences ophtalmiques de l'hôpital Manchester est fermé depuis cinq ans. Une situation qui forçait les patients à se rendre jusqu'à l'hôpital Robert Debré, à Reims, à une heure de là. Lire aussi Rendez-vous chez l'ophtalmo : il ne faut plus « que » 43 jours en moyenneLes autres ophtalmos aussi sont "débordés"Si bien qu'à peine installé, le spécialiste était victime de son succès : à 10 heures, le 9 janvier, tous les créneaux disponibles étaient déjà pris. "J'ai essayé le jour même, le site était indisponible. J'ai retenté vendredi pour constater, désabusé, qu'il n'y avait déjà plus de possibilité de s'inscrire", a témoigné un particulier auprès du journal. Une autre précise : "J'ai essayé chez l'orthoptiste, le site m'a dit qu'il n'était pas possible de le faire, car j'avais épuisé mon temps de connexion. Il fallait attendre dix minutes. Ça m'a gonflée".Et si le docteur Benyelles n'est pas le seul spécialiste des yeux de...