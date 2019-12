Ardennes : 158 sangliers tués en une seule battue, un «dérapage» pour la fédération de chasse

Le président de la fédération de chasse des Ardennes évoque un « dérapage » qu'il ne « peut pas cautionner ». Mercredi, un groupe de 82 chasseurs ardennais a tué 158 sangliers lors d'une battue, a-t-on appris lundi de sources concordantes, confirmant une information de l'Ardennais. Ces chasseurs ont pris part à cette battue organisée par l'Amicale de la chasse du Chêne pâté en forêt de la Croix-aux-Bois, dans le sud des Ardennes, sur 62 hectares.Dans les colonnes de l'Ardennais, un participant s'est dit « écœuré » et a décrit un véritable « carnage ». « Je suis effondré par un tel carnage, même s'il y a une nécessité de réguler », a réagi Claude Maireaux, président de l'association de défense de l'environnement Nature et avenir des Ardennes. LIRE AUSSI > PODCAST. Prolifération des sangliers : chasseurs et agriculteurs divisés« C'est tout, sauf de la chasse », s'est insurgé dans un communiqué le vice-président national de la fédération des chasseurs Jacky Desbrosse. « À l'heure où nous déployons une énergie considérable pour renforcer la légitimité de la chasse dans notre société, des agissements de ce type sont indignes, intolérables et contraires à notre plus élémentaire éthique. »« C'est un mauvais concours de circonstances »« On ne peut pas admettre ce genre de dérapage », a de son côté insisté le président de la fédération de chasse des Ardennes Jean-Pol Gambier. Selon lui, la fédération a attribué 370 bracelets à cette société de chasse pour la saison - début octobre jusque fin janvier - pour qu'ils atteignent le quota en « 12 fois, 14 fois ». Avant mercredi, ils en avaient utilisé entre 60 et 80.Cité par l'Ardennais, René Debrosse, qui a dirigé la battue de mercredi, concède qu'il « ne s'agit pas d'un fait de chasse normal », mais assure que l'intention n'était pas d'établir un record de bêtes abattues : « C'est un mauvais ...