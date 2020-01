Arda Turan est de retour à Barcelone

Alors que le Barça affronte l'Atlético en demi-finale de la Supercoupe d'Espagne, Arda Turan va pouvoir regarder ce match entre deux équipes où il est passé depuis son logement à Barcelone. Car oui, après deux ans en prêt à ?stanbul Ba?ak?ehir, l'ailier turc est revenu en Catalogne où il est encore sous contrat jusqu'en juin prochain. Pour y faire quoi ?

Suspension et condamnation judiciaire

Arda Turan, forte tête plus que tête de Turc

C'est bien connu, les fêtes de fin d'année sont toujours l'occasion d'avoir quelques surprises sous le sapin de Noël. Et si certaines font plaisir, d'autres - comme le fameux coffret parfum Scorpio ou le pull en laine tricotée par la grand-mère - obligent à dégainer un sourire de façade. Et c'est un peu ce qu'ont dû faire les supporters du Barça lorsque le Père Noël est arrivé avec un peu de retard pour leur apporter son cadeau : Arda Turan. Prêté en janvier 2018 à ?stanbul Ba?ak?ehir, l'ailier de 32 ans a mis fin à son CDD en Turquie pour revenir en Catalogne. À la surprise générale du monde du football et des supporters du Barça eux-mêmes, qui se sont alors posé deux questions : Arda Turan appartient-il encore à Barcelone ? Pire : Arda Turan joue-t-il encore au football ?Il ne faut pas en vouloir aux amateurs du ballon rond de se poser ces questions au sujet d'Arda Turan. Car l'international turc, qui comptait profiter d'un prêt dans sa ville natale à un club qui joue le titre pour se relancer, n'a pas vraiment fait parler de lui sur le rectangle vert avec ses 2 petits buts en 39 rencontres. En revanche, l'ancien de l'Atlético en a profité pour alimenter les rubriques faits divers des journaux turcs. Il y a d'abord eu cette rencontre du 4 mai 2018 face à Sivasspor lors de laquelle Arda Turan pousse l'arbitre de touche, "coupable" de ne pas avoir voulu lui accorder un coup franc. Un pétage de plomb qui lui vaudra 16 matchs de suspension.Et alors qu'il est en droit de revenir sur les terrains, l'ailier de 32 ans est impliqué dans l'agression du chanteur turc Berkay, à qui il pète le nez après avoir été insistant envers sa femme. Résultat de l'opération ? Une inculpation pour harcèlement sexuel et Lire la suite de l'article sur SoFoot.com