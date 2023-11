Arda Turan confie avoir été victime d’une arnaque qui l’a ruiné

Il devrait en profiter pour regarder ses fiches de paie du FC Barcelone.

Auprès de Sport , Arda Turan s’est confié ce mardi sur l’arnaque dont il affirme avoir été victime et qui l’a conduit à la ruine. Il pointe du doigt Seçil Erzan, directeur d’une banque du groupe DenizBank basée à Istanbul, ville où Arda Turan évoluait encore sous les couleurs de Galatasaray avant la fin de son contrat il y a un an. L’ancien joueur du FC Barcelone estime avoir été dupé par l’homme en question : « Il m’a induit en erreur en me disant que je ferais des bénéfices avec mes investissements. J’ai donné plus de 13 millions de dollars. Tout l’argent que j’avais gagné grâce à mes efforts. Le travail de plusieurs années a soudainement disparu… » Le directeur de banque est aussi pointé du doigt par Fernando Muslera, gardien de Galatasaray, qui se serait fait escroquer 1,2 million de dollars dans des circonstances similaires.…

CD pour SOFOOT.com