Archéologie : la Vénus de Renancourt découverte au dernier moment

« C'est la cerise sur le gâteau », reconnaît Clément Paris. Mi-juillet dernier, cet archéologue de l'INRAP (l'Institut national de recherches préventives) a mis au jour une Vénus paléolithique de 4 cm dans le cadre de fouilles à Renancourt à Amiens (Somme), sur un terrain appartenant à la Métropole. Cette statuette, qu'il nous présente aujourd'hui, a une valeur archéologique exceptionnelle. Datée de 23 000 ans, elle est la preuve de l'arrivée de l'homme moderne en Europe, à l'époque glaciaire. Elle s'ajoute aux quatorze autres Vénus découvertes depuis 2014 sur le site.Hommage à la femme et à la fécondité, toutes ont toutes été sculptées dans la craie mais ont éclaté avec le gel. Retrouvée en trois parties, la Vénus de Renancourt est la seule à avoir pu être reconstituée intégralement. « Elle est jolie au niveau des finitions, explique Clément Paris. Elle a été découverte le dernier jour des fouilles, lors des derniers coups de truelles. On rebouchait le lendemain. C'est le lot commun des archéologues de faire de belles découvertes aux derniers moments. Notre grande chance, c'est que le site de 3000 m2 soit très bien conservé. »Un campement de chasseursEn 1910, Victor Caumont, un préhistorien local avait fait de belles découvertes près de là. Menées depuis cinq ans, les fouilles actuelles ont permis de mettre au jour plus de 90 000 objets dont une majorité de silex taillés. Des éléments de parures et des bijoux semblent indiquer que cette communauté humaine est sans doute montée d'Ile de France, peut-être en suivant un troupeau de chevaux pour le chasser. Les os d'une dizaine d'individus, dont des poulains, ont été retrouvés : « Je pense qu'ils ne sont venus qu'une seule fois, ajoute Clément Paris. Ils sont restés plusieurs semaines. À l'ère glaciaire, le problème, c'est la nourriture pas le froid. Nous en saurons sans doute plus lors des autres campagnes de ...