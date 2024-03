ArcelorMittal: Kleber Silva revient pour diriger les mines

( AFP / CHRISTOPHE SIMON )

Kleber Silva va prendre la direction des activités minières d'ArcelorMittal, dont il devient aussi vice-président exécutif, a annoncé mardi le groupe sidérurgique mondial, qu'il avait quitté en 2017 pour rejoindre le groupe français Eramet.

La nomination en tant que directeur général d'ArcelorMittal Mining, annoncée mardi, sera effective à compter du 8 avril, a indiqué le sidérurgiste dans un communiqué. M. Silva, de nationalité brésilienne et britannique, sera membre du comité de direction du groupe dirigé par Aditya Mittal.

Chez Eramet, M. Silva, ingénieur de l'Ecole des Mines de l'université d'Ouro Preto (Brésil) et titulaire d'un Master de l'Ecole des Mines de Paris, était directeur général adjoint ainsi que directeur opérationnel des mines des branches minières et métallurgiques, comprenant manganèse, nickel, zircon, titane, sables minéralisés, alliages de manganèse et lithium.

ArcelorMittal souligne l'expérience de 35 ans de M. Silva dans le secteur avec de "grands succès" en matière de sécurité, création de valeur, croissance, et réorganisation.

ArcelorMittal a subi un grave accident (46 morts) dans une de ses mines de charbon de Kostenko, près de Karaganda, dans le centre du Kazakhstan en octobre 2023. Ce coup de grisou a porté un coup à la réputation du propriétaire de la mine, qui a été nationalisée, l'Etat accusant le sidérurgiste d'exploiter des installations vétustes où toutes les règles de sécurité n'étaient pas appliquées.

Le groupe exploite aussi des mines de fer au Québec et au Liberia.

Eramet pour sa part avait annoncé fin janvier que Charles Nouel, directeur de sa division sables minéralisés, remplacerait M. Silva en tant que directeur des opérations du groupe et membre du comité exécutif à compter d'avril.

Né en 1967, M. Nouel est diplômé de l'Ecole nationale supérieure de géologie de Nancy et travaille chez Eramet depuis 2000.