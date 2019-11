Arbitrage vidéo : jusqu'où peut remonter la VAR en cas de «faute manifeste» ?

Les décisions arbitrales litigieuses impliquant le PSG en Ligue des champions ne datent pas d'hier. Ce mercredi soir, c'est l'assistance vidéo qui a tourné en défaveur du club français face au Real Madrid (2-2). Avec une action illustrant toutes les ambiguïtés qui règnent autour de l'application de la VAR, dix mois après son entrée en vigueur sur la scène européenne. Pour résumer, deux questions se posent au lendemain de cette rencontre. Premièrement, jusqu'où peut-on remonter lorsqu'on utilise la VAR ? Ensuite, qu'entend-on par « faute manifeste », ce qui reste la condition indispensable à l'annulation d'une décision, comme ce fut le cas mardi soir à Madrid ?Les faitsAvant d'apporter des éléments de réponse, revenons en détail sur ce litige. Alors que le PSG est mené 1-0, Icardi se fait faucher dans la surface de réparation par Courtois. Arthur Dias désigne le point de pénalty et exclut Thibaut Courtois. À première vue, la décision ne souffre d'aucune contestation... Seulement comme l'autorise le règlement, le VAR intervient quinze secondes plus tard.En cause : une poussette d'Idrissa Gueye sur Marcelo à la récupération du ballon. À chaud, l'arbitre portugais avait pourtant demandé au Brésilien de se relever, estimant qu'il n'y avait pas faute. Mais, après analyse vidéo, l'arbitre central revient sur sa décision et annule le pénalty et le carton rouge. Voici l'action litigieuse : Idrissa Gueye au duel avec Marcelo. (Capture d'écran)/RMC Sport Le règlement autorise-t-il de remonter aussi loin ?Tout à fait. Comme on peut le lire dans les Lois du football 2018-2019, la VAR est applicable sur l'intégralité de la « phase offensive » précédant l'action en question. Qu'il s'agisse d'un but, d'une hésitation sur un pénalty ou d'un carton rouge direct pour annihilation d'une occasion de but manifeste. Par phase offensive, on entend notamment « la façon dont ...