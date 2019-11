Arbitrage : le jour où j'ai pris les commandes de la VAR

Et soudain la sensation d'influer le cours d'un match grâce à la VAR... Tel est le pouvoir qui m'a été conféré ce mardi 12 novembre au Replay Center, le centre de visionnage flambant neuf de l'assistance vidéo situé dans un immeuble du centre de Paris. Un test pédagogique proposé par la Direction technique de l'arbitrage (DTA). On me conduit d'abord dans un espace de travail de 70 m2 destiné aux briefings d'avant-match et debriefs d'après-match. Pour l'assistant vidéo débutant que je suis, Pascal Garibian, le patron des arbitres français, me rappelle les quatre cas du recours à la VAR : après un but marqué (validé ou non), sur une situation de pénalty sifflé ou non, sur carton rouge direct, sur une erreur d'identité du joueur sanctionné disciplinairement.Correctement chapitré, vient ensuite le temps de prendre mes fonctions (temporaires) afin de tenter d'aider au mieux l'arbitre central lors d'un match de Ligue 1. J'entre alors dans une « VAR Room », un espace de 100 m2 composé de six postes de travail, permettant d'opérer sur six matchs en simultané, et d'un poste de superviseur. Lors des multiplexes de fin de saison (10 matchs en simultané), les quatre postes de travail manquant seront situés sur les lieux des rencontres. Sous l'œil d'Eric Wattellier, arbitre de L1, Thomas Michy, un technicien opérateur du prestataire, m'aide à revisionner plusieurs situations concrètes lors des matchs de championnat qui se sont déroulés la saison dernière.«Ça fait quatre minutes, ils vont partir à la buvette !»On me propose un exercice très concret sur un Strasbourg - Nîmes. L'action se déroule et une faute au centre du terrain me saute aux yeux. Je demande alors à Thomas Michy de me mettre un ralenti à disposition sur l'un des écrans. Dix secondes plus tard, les Alsaciens marquent. Je préviens Eric Wattellier qui joue le rôle de l'arbitre central. « Attends Eric avant la remise en jeu, ...