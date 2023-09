Arabie saoudite : Al-Nassr cogne Al-Ahli sous une pluie de buts

En Europe ou ailleurs, Cristiano Ronaldo est toujours là lors des gros chocs.

Lors du duel Al-Nassr-Al-Ahli comptant pour la septième journée de Saudi Pro League, le Portugais a frappé fort et vite pour lancer la folle victoire des siens : dès la quatrième minute, l’attaquant a profité d’une grosse bévue adverse et du manque de visibilité due à une fumée jaune pour ouvrir le score. Quoi de mieux pour donner confiance aux locaux, où des noms bien connus étaient titulaires (Aymeric Laporte, Sadio Mané, Marcelo Brozović, Otávio, Talisca…) et où Seko Fofana a commencé sur le banc (pour y rester jusqu’à la 77 e , d’ailleurs) ? Surtout que Talisca a breaké au quart d’heure de jeu de la tête, et a ensuite inscrit le troisième but de son équipe d’un bel enroulé dans le temps additionnel du premier acte.…

FC pour SOFOOT.com