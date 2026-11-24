Arabie saoudite : 11 blessés dans une nouvelle frappe sur la plus haute tour de Riyad

Vue des tours de Riyad, le 22 novembre 2026 en Arabie saoudite ( AFP / - )

La plus haute tour de Riyad a de nouveau été ciblée mardi par une frappe qui a fait 11 blessés, au sein de l'emblématique quartier financier de la capitale saoudienne cible d'attaques répétées des Houthis.

Dans le même temps, les combattants pro-iraniens avancent sur le sol yéménite et s'apprêtent à attaquer Aden, où siège le gouvernement reconnu par la communauté internationale, selon les forces gouvernementales qui promettent de ne pas laisser tomber la ville aux mains de leur ennemi.

Dans la capitale saoudienne, une frappe a touché le gratte-ciel abritant le richissime fonds souverain saoudien (PIF), déjà endommagé la semaine dernière lors d'une attaque similaire, d'après des témoins et les autorités du royaume.

Parmi les onze blessés, deux sont de nationalité saoudienne, les autres étant Népalais, Egyptiens et Indiens, a détaillé la Défense civile, qui a diffusé une nouvelle photo du bâtiment.

Au moins deux sont gravement brûlés et dans un état critique, selon une source informée des détails de l'attaque.

Plusieurs ouvriers se trouvaient mardi dans le bâtiment pour effectuer des travaux de réparation, a-t-elle précisé à l'AFP.

Symboles visés

La coalition militaire dirigée par l'Arabie saoudite, qui soutient le gouvernement face aux Houthis, a dénoncé une "lâche attaque terroriste".

À ce stade, les Houthis ne l'ont pas revendiquée.

"Tout est revenu au calme maintenant", témoigne le serveur d'un restaurant temporairement évacué au moment de l'attaque.

Photo fournie par l'Agence de presse saoudienne (SPA), le 9 novembre 2026, montrant les dégâts sur une tour d'Aramco, située dans le quartier financier du roi Abdallah (KAFD) à Riyad, en Arabie saoudite ( Saudi Press Agency / - )

Avec ses imposants gratte-ciel, ses commerces de luxe et ses espaces verts, le quartier financier du roi Abdallah (KAFD) est la vitrine des ambitions économiques de l'Arabie saoudite et de son projet Vision 2030, qui vise à faire du royaume un pôle majeur pour le tourisme, les conférences internationales et les grandes entreprises.

Mais ces dernières semaines, il est quasi déserté, de nombreux employés du quartier financier travaillant désormais à distance du fait de la situation sécuritaire.

Jeudi déjà, une frappe avait soufflé les fenêtres de plusieurs étages de la tour du Fonds souverain et touché des bâtiments voisins.

Des pans entiers de la façade vitrée de cette tour de 80 étages, haute de 385 mètres, avaient volé en éclats. L'attaque n'avait pas fait de blessé.

Après avoir subi des frappes iraniennes et le verrouillage par Téhéran du détroit d'Ormuz, essentiel pour ses exportations d'hydrocarbures, l'Arabie saoudite essuie depuis des mois des attaques incessantes des Houthis.

Des installations énergétiques aux aéroports, en passant par les bâtiments emblématiques au cœur de Riyad, les combattants ciblent aussi bien les infrastructures vitales de la monarchie du Golfe que les symboles de sa puissance.

Dans la capitale, le quotidien est perturbé et les enfants contraints de suivre les cours à distance.

Début novembre, un autre gratte-ciel du quartier financier, appartenant au géant pétrolier Aramco, avait aussi été endommagé après un tir des Houthis.

En octobre, une attaque contre l'aéroport international de Riyad avait fait 14 morts et des centaines de blessés, entraînant la suspension des vols pendant deux semaines.

"Prêts à attaquer" Aden

En riposte, les forces saoudiennes multiplient les frappes contre les Houthis au Yémen et tentent de freiner leurs avancées.

Une pelleteuse déblaie les décombres d’un bâtiment détruit par une frappe saoudienne, appartenant à la Société publique des télécommunications du Yémen, le 23 novembre 2026 à Hodeïda ( AFP / Zayed Al-Waqidi )

Après une offensive éclair en septembre le long du littoral de la mer Rouge, le mouvement pro-iranien convoite désormais Aden.

Face à une première percée houthie mi-novembre, le gouvernement yéménite avait retiré ses troupes des zones côtières afin de renforcer Aden et les provinces voisines.

"Ils sont à présent prêts à attaquer. Nous avons préparé la défense d'Aden", a déclaré mardi le colonel Majid al-Nuzaili, porte-parole de l'armée, confirmant que les combattants se trouvaient à "60 km de la ville".

"La prise d'Aden est un scénario hypothétique. Cela n'arrivera pas", a-t-il ajouté. "La situation n'est pas celle que nous souhaiterions. Mais elle n'est pas aussi grave qu'on le laisse entendre".