Aquaculture: le caviar d'Aquitaine obtient de l'UE sa certification IGP

Le caviar français d'Aquitaine a obtenu la reconnaissance européenne d'une indication géographique protégée après 12 ans de démarches ( AFP / Christophe ARCHAMBAULT )

Le caviar français d'Aquitaine a obtenu la reconnaissance européenne d'une indication géographique protégée (IGP) après 12 ans de démarches, a annoncé mardi la Commission européenne, gage de "transparence" pour la filière et label "stratégique" face à la concurrence internationale, notamment chinoise.

Cette IGP, la première en Europe concernant le caviar, permet de "protéger la dénomination caviar d'Aquitaine contre les usurpations" dans toute l'Europe et de "garantir aux consommateurs un produit authentique répondant à des standards de production stricts", se félicitent quatre des plus gros producteurs français, tous basés en Nouvelle-Aquitaine (sud-ouest de la France), dans un communiqué.

Avec 50 tonnes d'œufs d'esturgeon produites par an, la France ne peut rivaliser en volume avec la Chine, qui produit quelque 300 tonnes de ce mets emblématique et pèse, à elle seule, environ la moitié du marché mondial, devant l'Italie.

Ce nouveau label est néanmoins "stratégique" pour les producteurs français, a déclaré à l'AFP Laurent Dulau, directeur général de Sturgeon, leader français (20 tonnes par an) et président du nouvel Organisme de défense et de gestion (ODG).

"Dans ce monde du caviar où il n'y a pas forcément beaucoup de transparence dans les affaires, on a joué une carte totalement inédite en 2013 quand on s'est senti menacés par la vague de caviar chinois", a-t-il rappelé.

La mise en boîte du caviar chez Sturgeon, à Saint-Genis-de-Saintonge, en Charente-Maritime, le 18 décembre 2023 ( AFP / Christophe ARCHAMBAULT )

"Pour notre image de marque, ça va déjà permettre d'être reconnu comme totalement à part", s'est-il réjoui, mettant en avant le cahier des charges de l'IGP: traçabilité, "écoresponsabilité et écodurabilité des pratiques culturales", densités de poisson "pas trop élevées" dans les bassins de culture, pas d'OGM, pas d'antibiotiques...

Fruit de la présence endémique d'esturgeons dans les estuaires en Aquitaine, la culture du caviar s'y est développée à partir des années 1920, lorsque les Russes blancs exilés firent découvrir au Paris des "Années folles" ce mets et sa richesse aromatique.

Les premières piscicultures d'esturgeons ont vu le jour sur les bassins de l'Isle (affluent de la Dordogne) et d'Arcachon dans les années 1990 et quatre grands producteurs se sont développés en Nouvelle-Aquitaine (Sturgeon, Prunier Manufacture, L'Esturgeonnière et Caviar de France).

Laurent Dulau espère que le nouveau label permettra au caviar d'Aquitaine d'obtenir une place privilégiée sur les tables des grands cuisiniers.

"Je pense que l'IGP va faire (changer) beaucoup de chefs, notamment en France, qui ont plutôt l'habitude de travailler d'ailleurs avec des caviars d'origine étrangère", espère-t-il.